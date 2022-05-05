Записка з "Титаніка". Вчені розкрили секрет знаменитого послання в пляшці

За словами експерта, записка, яку можливо викинули в пляшці з "Титаніка", може бути зовсім не тим, чим є.

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Ще у 2017 році на узбережжі Канади виявлено пляшку з листом усередині. Вміст цього листа після дослідження оприлюднили лише у 2021 році вчені із Квебецького університету. За словами дослідників, це послання є справжнім листом, що його викинула в море пасажирка "Титаніка" за день до його зіткнення з айсбергом. Але нове дослідження припускає, що ця записка є не тим, що про неї говорять, повідомляє Express.

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Як відомо "Титанік" вирушив у своє перше та останнє плавання з англійського Саутгемптона до американського Нью-Йорка 10 квітня 1912 року. Вже в ніч із 14 на 15 квітня, за 2 дні до запланованого прибуття до США, корабель зіткнувся з айсбергом та затонув. Внаслідок трагедії загинули приблизно 1500 людей, зокрема 815 пасажирів корабля.

Лист, який оприлюднили вчені минулого року, датований 13 квітня 1912 року. Його написала 12-річна дівчинка з Франції, на ім'я Матільда Лефевр, яка була пасажиркою "Титаніка" та пливла до США у третьому класі.

[ + – ] Лист, який оприлюднили вчені минулого року, датований 13 квітня 1912 року. Його написала 12-річна дівчинка з Франції на ім'я Матільда Лефевр, яка була пасажиркою "Титаніка" та пливла до США у третьому класі Фото: Express

У листі, написаному французькою мовою, йдеться: Я кидаю цю пляшку в море посеред Атлантики. Ми повинні прибути до Нью-Йорка через кілька днів. Якщо хтось знайде цей лист, прошу передати його сім'ї Лефевр, яка мешкає в місті Левен (це місто у Франції — прим.ред.)".

[ + – ] Ще у 2017 році на узбережжі Канади виявлено пляшку з листом усередині. Вміст цього листа після дослідження оприлюднили лише у 2021 році вчені з Університету Квебеку Фото: Express

Також у цьому посланні у пляшці сказано, що дівчинка пливе на кораблі разом зі своєю мамою Марі та трьома із семи її дітей у Нью-Йорк, щоб возз'єднатися з рештою своєї сім'ї.

Аналіз листа, який провели вчені, показав, що він справжній. Також радіовуглецевий аналіз пробки, якою закрили пляшку, також показав, що вона належить до періоду початку 20 століття. Але все-таки у вчених виникли певні сумніви, наскільки справжньою є ця записка і вони звернулися до інших експертів. В результаті нового дослідження цього листа психологиня й експертка з почерку Коралін Хаузенблас заявила, що це послання, найімовірніше, є добре продуманою містифікацією.

[ + – ] Як відомо "Титанік" вирушив у своє перше та останнє плавання з англійського Саутгемптона до американського Нью-Йорка 10 квітня 1912 року. Вже в ніч із 14 на 15 квітня, за 2 дні до запланованого прибуття в США, корабель зіткнувся з айсбергом та затонув Фото: Express

"Основна проблема цієї записки полягає в тому, що літери в основному написані не курсивом, коли літери під час письма з'єднуються плавно, щоб зберігати вищу швидкість їх написання. У 1912 році в школах Франції, та і взагалі в тогочасному суспільстві, заведено писати лише курсивом. Я з'ясувала, під час ретельного аналізу цієї записки, що лише 4 літери написані курсивом", — говорить Хаузенблас.

За словами експертки, решта послання написана сумішшю курсиву та іншого способу написання букв, який є особистим почерком, властивим кожній людині.

"Так у 1912 році ніхто не писав. Я вважаю, що автор цієї записки хотів заплутати нас і зробив букви похилими, що могло надати листові вигляду древнього послання. Але автор забув врахувати, що на початку 20 століття були інші норми написання букв і тому цей лист має надто непереконливий вигляд, щоб вважати його справжнім. Тут присутні риси почерку сучасних людей", — говорить Хаузенблас.

[ + – ] Внаслідок трагедії загинули приблизно 1500 людей, зокрема 815 пасажирів корабля Фото: Express

Також, за словами експертки, автор цієї записки, найімовірніше, має форму дисграфії — це розлад, який спричиняє порушення навичок письма, але не пов'язаний з інтелектом.

"Ця форма дисграфії може виникати, коли людина бреше. Я вважаю, що автор записки просто дуже хотів видати себе за Матільду Лефевр. Він хоче бути цією дівчинкою, але знає, що насправді нею не є. І це проявляється в його почерку. Тому цей лист має дивний вигляд", — говорить Хаузенблас.

Але історик Максим Гоє з Університету Квебека вважає, що не варто відкидати ймовірність того, що ця записка є справжньою.

"Це послання могла написати доросла людина від імені цієї дівчинки, яка знайома з курсивом 1912 року і могла бути на "Титаніку". Тим більше, що стиль написання записки більше схожий на послання для дорослих. Цю гіпотезу не можна відкидати", — говорить Гоє.

Вчені планують продовжити вивчення послання з "Титаніка". Вони хочуть визначити тип пера, яке використовували під час написання записки. Це має прояснити ситуацію з тим, коли насправді написано цей лист.

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