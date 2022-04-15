110 років від дня загибелі "Титаніка": цікаві факти про перший і останній рейс суперлайнера

Перший рейс найкращого трансатлантичного лайнера свого часу став для нього останнім. Розкішне судно забрало із собою на дно Атлантичного океану понад 1500 життів.

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У ніч із 14 на 15 квітня 1912 року сталася одна з найжахливіших катастроф на воді: у водах північної Атлантики зазнав катастрофи найбільший і найсучасніший на той час британський трансатлантичний лайнер "Титанік", який здійснював свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2208 людей, із яких вижили лише 704 особи. Навіть через 110 років ця трагедія продовжує розбурхувати уми людства, і Фокус зібрав найцікавіші факти про "Титанік", про які знають далеко не всі.

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Причиною аварії судна, яке належало компанії White Star Line (її власником був американський банкір і залізничний магнат Джон Пірпонт Морган), яка запевняла, що він непотоплюваний, став айсберг. 14 квітня 1912 року, о 23 годині 40 хвилин, "Титанік" із невідомих причин збився з курсу. За офіційною версією, до трагедії призвело те, що "судно рухалося на великій швидкості в небезпечних обмерзлих водах, і команда не змогла уникнути зіткнення з айсбергом".

Айсберг суттєво пошкодив обшивку судна: правий борт корабля був розпорошений від самого форштевня на 90 метрів, у результаті затопило п'ять відсіків (при тому, що плавучість зберігалася при затопленні чотирьох), і через 2 години 40 хвилин судно затонуло.

[ + – ] Реконструкція аварії "Титаніка"

Проте є версія, що цьому передувала пожежа. Ще однією причиною називають злочинну недбалість власників лайнера.

Найбільший океанський лайнер у світі

"Титанік" став найбільшим судном у світі. Його будували 26 місяців і закінчили в 1911 році. Будівельні бригади використали три мільйони заклепок, щоб побудувати корпус із заліза та сталі вагою 26 тис. тонн. Головний якір важив 16 тонн, і для його доставки до верфі знадобилося 20 коней.

Довжина лайнера складала 269 метрів, а ширина — 28 метрів. По суті, заввишки це як одинадцятиповерховий будинок. Висота від кіля до містка була 32 метри, а до вершини стапелів — 53 метри. Безпрецедентний розмір "Титаніка" став результатом конкуренції між його власниками із компаній White Star Line і Cunard Line.

Водотоннажність "Титаніка" — 46 300 тонн. Він був здатний розвивати швидкість 25 вузлів (42 км/год), мав подвійне дно, два чотирициліндрові двигуни потужністю 50 тисяч кінських сил.

Відповідно до конструкції, у корабля має бути чотири вихлопні труби. Проте ефективна оригінальна конструкція Томаса Ендрюса вимагала лише трьох. Таким чином, на кораблі був один суто декоративний стек.

Трюм і нижні палуби поділялися на 16 водонепроникних відсіків перебірками з герметичними дверима.

[ + – ] Як будували "Титанік"

Каюти та громадські приміщення "Титаніка" були поділені на три класи. До послуг пасажирів першого класу були представлені басейн, корт для гри в сквош, ресторан À La Carte, два кафе, гімнастичний зал.

У всіх класах були обідні та курильні салони, відкриті та закриті променади. Найбільш розкішними та вишуканими були інтер'єри першого класу, виконані в різних художніх стилях з використанням дорогих матеріалів, таких як червоне дерево, позолота, вітражне скло, шовк та інші.

Каюти й салони третього класу оформлялися дуже просто: залізні стіни забарвлювалися в білосніжний колір або обшивались дерев'яними панелями.

Корабель спустили на воду 31 травня 1911 року.

Перші провісники трагедії

"Титанік" із самого початку переслідували трагедії. На верфі Harland and Wolff у Белфасті, де будували судно, було зафіксовано 28 серйозних і 218 дрібних аварій.

Під час будівництва корабля, у якому брали участь 15 тис. працівників, загинули вісім людей, але відомі лише імена п'ятьох: Семюел Скотт, Джон Келлі, Вільям Кларк, Джеймс Доббін і Роберт Мерфі. Більшість із них померли від трав, отриманих у результаті падіння з корабля або навколишнього риштування. 43-річний корабельний тесляр Доббін загинув у день спуску на воду "Титаніка". Він був роздавлений у процесі видалення дерев'яних розпорок, що утримували корабель у вертикальному положенні. Це сталося о 12:10 31 травня 1911 року, коли масивний корабель зісковзнув із верфі в річку Лагань. Свідками трагедії стали 10 тисяч людей.

Меморіальна дошка на згадку про вісьмох чоловіків, які загинули під час будівництва лайнера, була відкрита в Белфасті у 2012 році.

[ + – ] Будівництво "Титаніка" в Белфасті Фото: Getty Images

Багатим — усе, бідним — дві ванни на 164 пасажирів

На лайнері було чотири ресторани, і пасажири їли з фарфорового посуду, якого для корабля купили 50 тисяч одиниць у ліверпульської компанії Stonier and Co.

На борту розташовувалися читальні зали, дві бібліотеки, дві перукарні та фотолабораторія. Басейн із підігрівом був зарезервований для використання пасажирами першого класу по 1 шилінгу за один раз. Там же розмістили турецькі лазні й електричні лазні, кожна по 4 шилінги за раз.

На борту "Титаніка" друкувався власний бюлетень Atlantic Daily Bulletin, що включає новини, світські плітки та денне меню.

Пасажир першого класу платив 30 фунтів стерлінгів за звичайний номер, або 875 фунтів стерлінгів за люкс. Проте більшість пасажирів були в третьому класі та платили від 3 до 8 фунтів стерлінгів.

Для всіх пасажирів третього класу було лише дві ванни, багато з яких було розміщено в гуртожитку на 164 ліжка на палубі G.

Корабель-убивця мільйонерів

Очікуваний загальний статок пасажирів першого класу становив понад $500 млн. З них $150 млн ($3,5 млрд за теперішнім курсом) належали Джону Джейкобу Астору IV, найбагатшій людин у світі на той момент. До речі, під час своєї подорожі з Нью-Йорка в січні 1912 року Астор і його дружина Мадлен подорожували на "Олімпіку", кораблі, побудованому тією ж компанією, яка створила "Титанік".

Мільйонер повертався додому після тривалого медового місяця зі своєю 18-річною дружиною Мадлен Талмейдж Форс, яка була на 28 років молодша за нього. До речі, згідно з Titanic Love Stories, на кораблі святкували свій медовий місяць щонайменше 13 пар.

Тіло Астора було одним із небагатьох, виявлених в Атлантичному океані після того, як корабель затонув. Серед іншого, у нього було знайдено $2440 доларів у кишені (приблизно $60 тис. сьогодні).

[ + – ] Джон Джейкоб Астор IV і його дружина Мадлен Фото: Getty Images

Загиблих товстосумів могло бути більше, проте кілька заможних персон, які планували цю подорож, в останній момент відмовилися від своїх планів. Серед них був один із власників "Титаніка" Дж. Пірпонт Морган, який хотів повернутися на пароплаві в США, але так і не піднявся на борт, пославшись на погане самопочуття. З тієї ж причини відмовився плисти лорд Піррі — президент судноверфі Harland and Wolff, де будувався "Титанік". Перед самим відпливом від поїздки відмовилися промисловий і фінансовий магнат, мільйонер Альфред В. Вандербілдт і його дружина.

За оцінками експертів, на "Титаніці" потонуло майно на суму $6 млн. Проте не було включене ймовірне багатство німецького джентльмена голландського походження Альфреда Нурні. Подорожуючи під вигаданим титулом барона Альфреда фон Драхштедта, Нурні використав свій можливий аристократичний статус, щоб потрапити в перший клас. Коли корабель тонув, він швидко отримав доступ до рятувальної шлюпки з кімнати для куріння першого класу.

Прощальна вечеря на "Титаніку" та п'яний як чіп кухар

Остання вечеря на "Титаніку" для пасажирів першого класу складалася з цілих 10 страв. У меню входили "устриці, філе-міньйон, варений лосось, курча по-ліонезськи, фуа-гра, смажений голуб, баранина з м'ятним соусом і пунш-ромен із льодом, приправлений апельсинами та залитий шампанським".

І це тільки для першого класу — корабельні кухарі мали готувати їжу для пасажирів другого та третього класів, а також для екіпажу.

До речі, один із корабельних кухарів, Чарльз Джовін, — один із тих, хто зміг вижити після тривалого перебування в крижаній воді. Його врятувало те, що під час затоплення корабля він встиг прихопити дві пляшки віскі та фактично напився. Алкоголь допоміг йому протриматися в Атлантичному океані дві години, доки його не врятували. Більшості постраждалих пощастило менше — опинившись у воді, вони померли від переохолодження протягом 15 хвилин.

Ціна легковажності

Перш ніж зіткнутися з айсбергом і зануритися в океан, екіпаж "Титаніка" шість разів попереджали саме про цю небезпеку. Але повідомлення залишилися поза увагою. Радисти були приголомшені новою радіотехнологією, внаслідок чого величезна кількість повідомлень буквально "літала" туди й назад.

У якийсь момент пасажирський пароплав "Каліфорніан", який розташовувався в безпосередній близькості від місця трагедії, надіслав попередження про те, що він уже оточений льодом. Головний телеграфіст "Титаніка" Джек Філіпс гаркнув: "Заткнися! Я зайнятий". Згодом капітан "Каліфорніан", Стенлі Лорд, був звинувачений у бездіяльності, а Філіпс до останнього моменту розсилав сигнали лиха.

[ + – ] Радисти "Титаніка" ігнорували попередження про айсберги Фото: Соцсети

Крім того, на лайнері не виявилося червоних сигнальних ракет, якими сповіщають про лихо, і натомість із корабля запускали білі. Той же капітан "Каліфорніан", прокинувшись уночі та побачивши ракети, подумав, що на лайнері запускають феєрверки. На той час, коли нарешті прийшли повідомлення SOS, було вже надто пізно.

Утім, "Каліфорніан" теж недовго прожив на цьому світі — він затонув у листопаді 1915 року, торпедований німецьким підводним човном під час Першої світової війни.

Скільки людей загинуло на "Титаніці"

За офіційними підрахунками комітету США, який розслідував аварію "Титаніка", кількість загиблих склала 1517 осіб. Із них 832 пасажири та 685 членів екіпажу. Серед останніх на дно пішли всі 35 інженерів, які загинули, підтримуючи вогні корабля та радіостанції, які працювали. Капітан корабля Едвард Сміт також не покинув судно.

"Ну, хлопчики, ви виконали свій обов'язок і зробили його добре. Я більше нічого від вас не прошу. Я відпускаю вас. Ви знаєте правило моря. Тепер кожен сам за себе, і нехай благословить вас Бог", — сказав він перед смертю.

[ + – ] Едвард Сміт, капітан "Титаніка" Фото: Getty Images

Кількість загиблих відрізнялася за класами: вижило близько 62% пасажирів першого класу, 43% пасажирів другого класу та всього 25% пасажирів третього класу.

Число жертв таке велике тому, що корабель був погано підготовлений до катастрофи: замість 64 шлюпок, необхідних для такої кількості пасажирів, на борту було лише 20, а на воду вдалося спустити 15 шлюпок і два плоти.

До речі, мало кому відомо, але багато газет, зокрема Daily Mail, Belfast Telegraph і The World, спочатку помилково повідомили, що катастрофа "Титаніка" обійшлася без загиблих. У гонитві за тим, щоб опублікувати заголовок про катастрофу, численні газети дали сім'ям і близьким помилкову надію. The World не повідомила про загиблих, Daily Mail заявила, що "ніхто не загинув", а Belfast Telegraph написали, що "немає небезпеки для життя".

Американські газети змогли скористатися різницею в часі, і їхні заголовки були точнішими. The New York Times, наприклад, опублікувала заголовок "Титанік тоне через чотири години після зіткнення з айсбергом; 866 людей врятовано "Карпатією", ймовірно, 1250 загинули; Ісмей у безпеці, місіс Астор, можливо, імена зниклих безвісти".

[ + – ] Перше повідомлення про загибель "Титаніка" із зазначенням кількості жертв Фото: Соцсети

Остання мелодія

"Титанік" тонув 2 години 40 хвилин. Під час аварії протягом 2 годин 5 хвилин на палубі не припиняв грати оркестр. Так музиканти намагалися заспокоїти пасажирів, які панікували.

Лідер оркестру Воллес Гартлі люто вірив у силу музики.

"Я знаю, що він часто казав, що музика — найкраща зброя для припинення безладу, ніж будь-що на світі. Він знав ціну зброї, що була в нього, і я думаю, він довів свою точку зору", — сказав пізніше один із його друзів.

Дослідники довго намагалися з'ясувати, яка саме мелодія грала на лайнері в останні хвилини. З огляду на те, що вцілілі не могли адекватно відтворити почуте, точної відповіді, певно, ніхто не отримає. Деякі з тих, хто вижив, згадували "Ближче до тебе, Господи" (пізніше саме вона звучала у фільмі "Титанік" Джеймса Кемерона), інші ж говорили, що вони чули регтайм. Крім того, один із пасажирів, що вижили, стверджував, що оркестр нічого не грав.

[ + – ] Оркестр "Титаніка" пішов під воду разом із лайнером Фото: Соцсети

Гарольд Брайд, один із радистів, повідомив у 1912 році, що почув пісню "Осінь" якраз перед тим, як корабель пішов у морські глибини. Ця розповідь про Гарольда Брайда була популяризована в книзі Волтера Лорда "Ніч, яку треба пам'ятати". Незважаючи на це, ні гімн "Осінь", ні найближча до нього версія, вальс "Осіння пісня", не значилися в збірці мелодій оркестру White Star Line. На сьогодні ця версія є основним свідченням, оскільки Брайд був єдиною людиною, яка могла почути останню пісню гурту, оскільки він поплив із палуби незадовго до того, як корабель пішов на дно, а разом із ним — і всі вісім музикантів.

Раніше ми писали про те, що остання з пасажирів "Титаніка", що вижили, Міллвіна Дін, померла у 2009 році. Свої останні роки вона провела в одному з будинків для людей похилого віку англійського графства Гемпшир. Їй було 97 років.

[ + – ] Врятовані пасажири "Титаніка" Фото: Соцсети

Нагадаємо, у провінції Сичуань, що в Китаї, споруджують повнорозмірну копію "Титаніка". Репліка отримала назву "Непотоплюваний Титанік", її розміри відповідають розмірам оригінального корабля — 269 метрів завдовжки та 28,2 метра завширшки. Його будують для тематичного парку в Китаї, який називатиметься Romandisea.

Китайська репліка буде не тільки зовні схожою, але й також матиме ті ж зручності, що й оригінал 20 століття. Він із точністю повторюватиме банкетні зали, театри, оглядові майданчики та басейн.