110 лет со дня гибели "Титаника": интересные факты о первом и последнем рейсе суперлайнера

Первый рейс лучшего трансатлантического лайнера своего времени стал для него последним. Роскошное судно унесло с собой на дно Атлантического океана более 1500 жизней.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых ужасных катастроф на воде: в водах северной Атлантики потерпел крушения самый большой и самый современный на то время британский трансатлантический лайнер "Титаник", совершавший свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его боту находились 2208 человек, из которых выжили только 704 человека. Даже спустя 110 лет эта трагедия продолжает будоражить умы человечества, и Фокус собрал самые интересные факты о "Титанике", о которых знают далеко не все.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Причиной крушения судна, которое принадлежало компании "White Star Line" (ее хозяином был американский банкир и железнодорожный магнат Джон Пирпонт Морган), уверявшей, что он непотопляем, стал айсберг. 14 апреля 1912 года, в 23 часа 40 минут, "Титаник" по неизвестным причинам сбился с курса. По официальной версии, к трагедии привело то, что "судно двигалось на большой скорости в опасных обледеневших водах, и команда не смогла избежать столкновения с айсбергом".

Айсберг существенно повредил обшивку судна: правый борт корабля был распорот от самого форштевня на протяжении 90 метров, в результате затопило пять отсеков (при том, что плавучесть сохранялась при затоплении четырех), и через 2 часа 40 минут судно затонуло.

[ + – ] Реконструкция крушения "Титаника"

Однако существует версия, что этому передовал пожар. Еще одной причиной называют преступную халатность владельцев лайнера.

Самый большой океанский лайнер в мире

"Титаник" стал самым большим судном в мире. Его строили 26 месяцев и закончили в 1911 году. Строительные бригады использовали три миллиона заклепок, чтобы построить корпус из железа и стали весом 26 тыс. тонн. Главный якорь весил 16 тонн, и для его доставки к верфи понадобилось 20 лошадей.

Длина лайнера составляла 269 метров, а ширина – 28 метров. По сути в высоту это одиннадцатиэтажный дом. Высота от киля до мостика была 32 метра, а до вершины стапелей – 53 метра. Беспрецедентный размер "Титаника" стал результатом конкуренции между его владельцами из компаний White Star Line и Cunard Line.

Водоизмещение "Титаника" – 46 300 тонн. Он был способен развивать скорость 25 узлов (42 км/ч), имел двойное дно, два четырехцилиндровых двигателя мощностью 50 тысяч лошадиных сил.

Согласно конструкции, у корабля должно быть четыре выхлопных трубы. Однако эффективная оригинальная конструкция Томаса Эндрюса требовала только трех. Таким образом, на корабле был один чисто декоративный стек.

Трюм и нижние палубы разделялись на 16 водонепроницаемых отсеков переборками с герметичными дверями.

[ + – ] Как строился "Титаник"

Каюты и общественные помещения "Титаника" были поделены на три класса. К услугам пассажиров первого класса были представлены плавательный бассейн, корт для игры в сквош, ресторан "À La Carte", два кафе, гимнастический зал.

Во всех классах имелись обеденные и курительные салоны, открытые и закрытые променады. Наиболее роскошными и изысканными были интерьеры первого класса, выполненные в различных художественных стилях с использованием дорогих материалов, таких как красное дерево, позолота, витражное стекло, шелк и прочие.

Каюты и салоны третьего класса оформлялись максимально просто: стальные стены окрашивались в белый цвет либо обшивались деревянными панелями.

Корабль был спущен на воду 31 мая 1911 года.

Первые предвестники трагедии

"Титаник" с самого начала преследовали трагедии. На верфи Harland and Wolff в Белфасте, где строили судно, было зафиксировано 28 серьезных и 218 мелких аварий

При строительстве корабля, в котором участвовали 15 тыс. работников, погибли восемь человек, но известны только имена пятерых: Сэмюэл Скотт, Джон Келли, Уильям Кларк, Джеймс Доббин и Роберт Мерфи. Большинство из них скончались от трави, полученных в результате падения с корабля или окружающих его лесов. 43-летний корабельный плотник Доббин погиб в день спуска на воду "Титаника". ОН был раздавлен в процессе удаления деревянных распорок, которые удерживали корабль в вертикальном положении. Это произошло в 12:10 31 мая 1911 года когда массивный корабль соскользнул со верфи в реку Лагань. Свидетелями трагедии стали 10 тысяч человек.

Мемориальная доска в память о восьми мужчинах, погибших при строительстве лайнера, была открыта в Белфасте в 2012 году.

[ + – ] Строительство "Титаника" в Белфасте Фото: Getty Images

Богатым – все, бедным – две ванны на 164 пассажира

На лайнере было четыре ресторана, и пассажиры ели из фарфоровой посуды, которой для корабля купили 50 тысяч единиц у ливерпульской компании Stonier and Co.

На борту располагались читальные залы, две библиотеки, две парикмахерские и фотолаборатория. Бассейн с подогревом был зарезервирован для использования пассажирами первого класса по 1 шиллингу за раз. Там же разместили турецкие бани и электрические бани, каждая по 4 шиллинга за раз.

На борту "Титаника" печатался собственный бюллетень Atlantic Daily Bulletin, включающий новости, светские сплетни и дневное меню.

Пассажир первого класса платил 30 фунтов стерлингов за обычный номер или 875 фунтов стерлингов за люкс. Однако большинство пассажиров были в третьем классе и платили от 3 до 8 фунтов стерлингов.

Для всех пассажиров третьего класса было всего две ванны, многие из которых были размещены в общежитии на 164 кровати на палубе G.

Корабль-убийца миллионеров

Предполагаемое общее состояние пассажиров первого класса составляло свыше $500 млн. Из них $150 млн долларов принадлежали Джону Джейкобу Астору IV. Во время своего путешествия из Нью-Йорка в январе 1912 года Астор и его жена Мадлен путешествовали на "Олимпике", корабле, построенном той же компанией, которая создала "Титаник".

Астор был не только самым богатым человеком на "Титанике", но и считался самым богатым человеком в мире на момент своей смерти. Его состояние оценивалось в $150 млн, или $3,5 млрд в сегодняшних долларах.

Миллионер возвращался домой после продолжительного медового месяца со своей 18-летней женой Мадлен Талмейдж Форс, которая была на 28 лет моложе его. Кстати, согласно Titanic Love Stories, на корабле праздновали свой медовый месяц не менее 13 пар.

Тело Астора было одним из немногих, обнаруженных в Атлантическом океане после того, как корабль затонул. Среди прочего, у него было найдено $2440 долларов в кармане (примерно $60 тыс. сегодня).

[ + – ] Джон Джейкоб Астор IV и его жена Мадлен Фото: Getty Images

Погибших толстосумов могло быть больше, однако несколько состоятельных персон, планировавших это путешествие, в последний момент отказались от своих планов. Среди них был один из владельцев "Титаника" Дж. Пирпонт Морган, который хотел вернуться на пароходе в США, но так и не поднялся на борт, сославшись на плохое самочувствие. По той же причине отказался плыть лорд Пирри — президент судоверфи Harland and Wolff, на которой строился "Титаник". Перед самым отплытием от поездки отказались промышленный и финансовый магнат, миллионер Альфред В. Вандербилдт и его жена.

По оценкам экспертов, на "Титанике" утонуло имущество на сумму $6 млн. Однако не было включено предполагаемое богатство немецкого джентльмена голландского происхождения Альфреда Нурни. Путешествуя под вымышленным титулом барона Альфреда фон Драхштедта, Нурни использовал свой предполагаемый аристократический статус, чтобы попасть в первый класс.

Когда корабль затонул, он быстро получил доступ к спасательной шлюпке из курительной комнаты первого класса.

Прощальный ужин на "Титанике" и пьяный в стельку повар

Последний ужин на "Титанике" для пассажиров первого класса состоял из целых 10 блюд. В меню входили "устрицы, филе-миньон, вареный лосось, цыпленок по-лионезски, фуа-гра, жареный голубь, баранина с мятным соусом и пунш-ромен со льдом, приправленный апельсинами и залитый шампанским.

И это только для первого класса – корабельные повара должны были готовить еду для пассажиров второго и третьего классов, а также для экипажа.

Кстати, один из корабельных поваров, Чарльз Джоуин, – один из тех, кто смог выжить после продолжительного пребывания в ледяной воде. Его спасло то, что при затоплении корабля он успел прихватить две бутылки виски и фактически напился. Алкоголь помог ему продержаться в Атлантическом океане два часа, пока его не спасли. Большинству пострадавших повезло меньше – оказавшись в воде, они умерли от переохлаждения в течение 15 минут.

Цена легкомыслия

Прежде чем столкнуться с айсбергом и погрузиться в океан, экипаж "Титаника" шесть раз предупреждали именно об этой опасности. Но сообщения остались без внимания. Радисты были ошеломлены новой радиотехнологией, в результате чего огромное количество сообщений буквально "летали" туда и обратно.

В какой-то момент пассажирский пароход "Калифорниан", который находился в непосредственной близости от места трагедии, прислал предупреждение о том, что он уже окружен льдом. Главный телеграфист "Титаника" Джек Филипс рявкнул: "Заткнись! Я занят". Позже капитан "Калифорниан", Стенли Лорд, был обвинен в бездействии, а Филипс до последнего момента рассылал сигналы бедствия.

[ + – ] Радисті "титаника" игнорировали предупреждения об айсбергах Фото: Соцсети

Кроме того, на лайнере не оказалось красных сигнальных ракет, которыми сигнализируют о бедствии, и вместо этого с корабля запускали белые. Тот же капитан "Калифорниан", проснувшись ночью и увидев ракеты, подумал, что на лайнере запускают фейерверки. К тому времени, когда, наконец, пришли сообщения SOS, было уже слишком поздно.

Впрочем, "Калифорниан" тоже недолго прожил на этом свете – он затонул в ноябре 1915 года, торпедированный немецкой подводной лодкой во время Первой мировой войны.

Сколько человек погибло на "Титанике"

По официальным подсчетам комитета США, расследовавшего крушение "Титаника", число погибших составило 1517 человек. Из них 832 пассажира и 685 членов экипажа. Среди последних на дно ушли все 35 инженеров, которые погибли, поддерживая горящие огни корабля и работающие радиостанции. Капитан корабля Эдвард Смит тоже не покинул судно.

"Ну, мальчики, вы выполнили свой долг и сделали его хорошо. Я больше ничего от вас не прошу. Я отпускаю вас. Вы знаете правило моря. Теперь каждый сам за себя, и да благословит вас Бог", сказал он перед смертью.

[ + – ] Эдвард Смит, капитан "Титаника" Фото: Getty Images

Количество погибших отличалось по классам: выжили около 62% пассажиров первого класса, 43% пассажиров второго класса и всего 25% пассажиров третьего класса.

Число жертв такое большое потому, что корабль был плохо подготовлен к катастрофе: вместо 64 шлюпок, необходимых для такого количества пассажиров, на борту было всего 20, а на воду удалось спустить 15 шлюпок и два плота.

Кстати, мало кому известно, но многие газеты, в том числе Daily Mail, Belfast Telegraph и The World, поначалу ошибочно сообщили, что катастрофа "Титаника" обошлась без погибших. В погоне за тем, чтобы опубликовать заголовок о крушении, многочисленные газеты дали семьям и близким ложную надежду. The World не сообщила о погибших, Daily Mail заявила, что "никто не погиб", а Belfast Telegraph написали, что "нет опасности для жизни".

Американские газеты смогли воспользоваться разницей во времени, и их заголовки были более точными. The New York Times, например, опубликовала заголовок "Титаник тонет через четыре часа после столкновения с айсбергом; 866 человек спасены "Карпатией", вероятно, 1250 погибли; Исмей в безопасности, миссис Астор, возможно, имена пропали без вести".

[ + – ] Первое сообщение о гибели "Титаника" с указанием количества жертв Фото: Соцсети

Последняя мелодия

"Титаник" тонул 2 часа 40 минут. На протяжении крушения в течение 2 часа 5 минут на палубе не прекращал играть оркестр. Таким образом музыканты пытались успокоить паникующих пассажиров.

Лидер оркестра Уоллес Хартли яростно верил в силу музыки.

"Я знаю, что он часто говорил, что музыка — лучшее оружие для прекращения беспорядка, чем что-либо на свете. Он знал цену имевшемуся у него оружию, и я думаю, он доказал свою точку зрения", – сказал позже один из его друзей.

Исследователи долгое время пытались выяснить, какая именно мелодия играла на лайнере в последние минуты. Учитывая, что уцелевшие не могли адекватно воспроизвести услышанное, точного ответа, вероятно, никто не получит. Некоторые из выживших упоминали "Ближе к тебе, Господи" (позже именно она звучала в фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона), другие же говорили, что они слышали рэгтайм. Кроме того, один из выживших пассажиров утверждал, что оркестр ничего не играл.

[ + – ] Оркестр "Титаника" ушел под воду вместе с лайнером Фото: Соцсети

Гарольд Брайд, один из радистов, сообщил в 1912 году, что услышал песню "Осень" как раз перед тем, как корабль ушел в морские глубины. Этот рассказ о Гарольде Брайде был популяризирован в книге Уолтера Лорда "Ночь, которую нужно помнить". Несмотря на это, ни гимн "Осень", ни ближайшая к нему версия, вальс "Осенняя песня", не значились в сборнике мелодий оркестра White Star Line. На сегодня эта версия основное свидетельство, поскольку Брайд был единственным человеком, который мог услышать последнюю песню группы, так как он уплыл с палубы незадолго до того, как корабль пошел ко дну, а вместе с ним – и все восемь музыкантов.

Ранее мы писали о том, что последняя из выживших пассажиров "Титаника", Миллвина Дин, скончалась в 2009 году. Свои последние годы она провела в одном из домов престарелых английского графства Гэмпшир. ей было 97 лет.

[ + – ] Спасенные пассажиры "Титаника" Фото: Соцсети

Напомним, в провинции Сычуань, что в Китае, сооружают полноразмерную копию "Титаника". Реплика получила название "Непотопляемый Титаник", ее размеры соответствуют размерам оригинального корабля — 269 метров в длину и 28,2 метра в ширину. Его строят для тематического парка в Китае, который будет называться Romandisea.

Китайская реплика будет не только внешне похожей, но и также будет иметь те же удобства, что и оригинал 20 века. Он будет с точностью повторять банкетные залы, театры, смотровые площадки и бассейн.