Теперь он одинок: мастер оригинально отомстил клиенту, который не заплатил ему за работу

У мужчины был ключ от квартиры, где жил недобросовестный заказчик. Он решил этим воспользоваться.

Мастер по ремонту полов, которому клиент не заплатил за выполненную работу, рассказал о воплощении в жизнь оригинального плана мести. Мужчина сделал так, чтобы его обидчика бросила любимая жена. Подробностями этой истории он поделился на странице Fesshole в соцсети X (бывший Twitter).

В заметке автор рассказал, что добросовестно выполнил свою работу по укладке нового пола в ванной комнате, но вознаграждения так и не получил. Поскольку у рабочего был ключ от жилья клиента, он пришел туда еще раз, чтобы перед приходом его жены подбросить на кровать пару кружевных трусиков и упаковки от презервативов.

Мастер утверждает, что теперь этот клиент "одинок".

Его пост стал вирусным и собрал сотни тысяч просмотров, комментариев и репостов.

"Как вариант, ты мог просто снять пол обратно", "А откуда ты узнал, какая именно сторона кровати принадлежит ему?", "Так нельзя", "Вообще-то, проникновение в чужое жилье без разрешения — это преступление, за которое можно попасть в тюрьму", "Наш сантехник как-то признался, что у него хранится множество ключей от клиентов. После этого я проследил, чтобы он вернул мой, но все равно поменял замки, чтобы быть абсолютно уверенным", — пишут пользователи сети под постом.

Мастер подбросил клиенту в постель трусики и упаковки презервативов Фото: pinterest.fr/ivanovaolga

Напомним, ранее Фокус писал и о других планах мести. Например, парень из Аргентины, узнав об измене своей любимой девушки, придумал нестандартную идею, как ей хорошенько насолить.

Также мы рассказывали историю будущей невесты, которая узнала об измене любимого за ночь до свадьбы. Девушке даже не приходило в голову, что любимый встречается с другой за ее спиной.