Месть родителям-неряхам: женщина вынесла почти всю мебель из дома (видео)
Блогерша говорит, что научилась использовать минимум вещей по максимуму. Но пользователи сети убеждены, что она перестаралась.
Блогерша удивила подписчиков крайне минималистичным дизайном своего дома. Женщина говорит, что у нее были объективные причины выбрать именно такой стиль интерьера. Как выяснилось, суть проблемы скрывается в травматическом опыте, пережитом в детстве. Детали истории раскрыты в серии видео на ее странице в TikTok.Важно
Женщина, которая не раскрывает своего имени, призналась, что ее родители были неряхами и насобирали массу ненужных вещей. Со временем хлама в комнатах стало так много, что трудно было пройти.
В подтверждение своих слов она опубликовала архивную видеозапись из родительского дома. В ролике можно увидеть пачки документов на рабочем столе, кучу папок, различные заметки и дневники, старую клавиатуру и компьютер с принтером.
Напротив этого стола стоит еще один с бутылками из-под газированных напитков, печеньем, различными бумагами, а вдали виднеется стена, обвешенная по меньшей мере 11 произведениями искусства в рамках разного формата.
"Почему минималисты так влюблены в свои пустые дома? Потому что росли в таких вот условиях", — говорит минималистка и добавляет, что после многих лет страданий в хаосе и беспорядке вокруг, она наконец счастлива жить в условиях, о которых всегда мечтала.
"Минимум вещей я использую по максимуму", — резюмирует блогерша.
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Однако подход женщины вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. Люди в комментариях убеждены, что она бросается из одной крайности в другую, и зашла со своим фанатизмом слишком далеко.
"Между вами и вашими родителями нужно найти что-то среднее", "Конечно, я против того, чтобы загромождать пространство ненужными вещами, но большинство домов в стиле минимализма выглядят так, будто там давно не живут люди", "Ага, а ее дети воспримут эту пустоту как травму детства", "Посмотрела я на это вот все, и потянуло одиночеством", — пишут они.
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Напомним, ранее Фокус писал о дизайнере интерьеров Рэйчел из Великобритании, которая завоевала огромную аудиторию в социальных сетях, в частности в Instagram, благодаря профессиональным советам, как с минимальным бюджетом можно переоборудовать свой дом в "райский уголок". Рейчел признается, что является поклонницей интерьеров с акцентом на яркие жизнерадостные цвета, подчеркивающие ее креативность и способствующие самовыражению.
Кроме того, мы рассказывали, как британцам удалось сделать из худшего дома на улице уютный семейный уголок. Сейчас помещение выглядит, как со страниц модных журналов.