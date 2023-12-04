Помста батькам-нечепурам: жінка винесла майже всі меблі з будинку (відео)

Блогерка каже, що навчилась використовувати мінімум речей по максимуму. Але користувачі мережі переконані, що вона перестаралась.

Related video

Блогерка здивувала підписників вкрай мінімалістичним дизайном свого будинку. Жінка каже, що мала об’єктивні причини обрати саме такий стиль інтер’єру. Як з’ясувалося, суть проблеми ховається у травматичному досвіді, пережитому нею в далекому дитинстві. Деталі історії розкриті у серії відео на її сторінці у TikTok.

Важливо

Сім'я витратила $600 тисяч на ремонт будинку, який більше їм не належить (фото)

Жінка, яка не розкриває свого імені, зізналась, що її батьки були нечепурами й накопичували масу непотрібних речей. З часом мотлоху в кімнатах стало аж так багато, що важко було пройти.

На підтвердження своїх слів вона опублікувала архівний відеозапис з батьківської хати. У ролику можна побачити пачки документів на робочому столі, масу тек, різні нотатки та щоденники, стару клавіатуру та комп’ютер з принтером.

Навпроти цього столу стоїть ще один з пляшками з-під газованих напоїв, печивом, різноманітними паперами, а вдалині видніється стіна, вкрита щонайменше 11 витворами мистецтва у рамках різного формату.

"Чому мінімалісти так закохані у свої порожні будинки? Тому що росли в таких-от умовах", – каже мінімалістка і додає, що після багатьох років страждань у хаосі та безладі навкруги, вона нарешті має радість жити в умовах, про які завжди мріяла.

"Мінімум речей я використовую по максимуму", – резюмує блогерка.

Однак підхід жінки викликав бурхливу дискусію в соціальних мережах. Люди в коментарях переконані, що вона кидається з однієї крайнощі в іншу, і зайшла зі своїм фанатизмом надто далеко.

"Між вами і вашими батьками потрібно знайти щось середнє", "Звичайно, я проти того, щоб захаращувати простір непотрібними речами, але більшість будинків у стилі мінімалізму виглядають так, ніби там давно не живуть люди", "Ага, а її діти сприймуть цю порожнечу як травму дитинства", "Подивилась я на те все, і аж потягнуло самотністю", – пишуть вони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дизайнера інтер’єрів Рейчел з Великої Британії, котра завоювала величезну аудиторію у соціальних мережах, зокрема в Instagram, завдяки професійним порадам, як із мінімальним бюджетом можна переобладнати свою оселю у "райський куточок". Рейчел зізнається, що є прихильницею інтер’єрів з акцентом на яскраві життєрадісні кольори, що підкреслюють її креативність та сприяють самовираженню.

Окрім того, ми розповідали, як британці вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Зараз приміщення виглядає, наче зі сторінок модних журналів.