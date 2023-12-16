Что предвещает снег в новогоднюю ночь: зимние народные приметы о погоде и урожае
Снег 31 декабря может не только заставить вас изменить планы на новогоднюю ночь. Если верить народным приметам, то по погоде на Новый год можно планировать и летний отпуск.
Когда не было метеорологов, погоду люди предсказывали, опираясь на наблюдения и опыт предыдущих поколений. Народные приметы о том, какой будет погода и будет ли хороший урожай в будущем году, собрал сайт Ogorod.ua.
Самыми точными считаются именно зимние приметы, так что будьте наблюдательны, чтобы быть готовыми к капризам погоды.
Приметы об урожае
Приметы об урожае были важной частью жизни наших предков, потому что от этого напрямую зависело выживание. В наше время знание примет до сих пор помогает садоводам и огородникам. Вот что говорит народная мудрость:
- Суровая и снежная зима – урожайный год, зима теплая – год голодный.
- На реке лед ровный – урожая не жди, лед на реке грудами – расширяй амбар.
- Много снега – много хлеба, нет снега – нет хлеба.
- В январе сосульки на крышах – быть урожаю.
- Снег в новогоднюю ночь – хороший урожай зерна, а если тепло и сухо – лето будет жарким.
- Туман на Новый год – будет хороший урожай овощей.
- На Сретение (2 февраля по новому календарю) намело сугробы – к хорошему урожаю.
- Ветер и снег в Рождественскую ночь – хороший урожай зерна.
- Южный ветер на Старый Новый год – лето будет очень жарким, восточный – будет большой урожай фруктов.
- На Крещение (6 января по новому календарю) облачно – будет урожай зерновых, небо ясное – летом будет засуха.
Приметы о погоде
Народные приметы довольно точно предсказывают, какой будет погода в следующем году. Так что запоминайте и наблюдайте, чтобы знать, к чему готовиться:
- Зимний лес шумит – жди потепления.
- Снег в начале декабря – будет дождливое лето.
- Зима теплая зима – жди холодного лета с дождями.
- Звездное ясное небо зимой – скоро ударят морозы.
- Теплый январь – весна будет поздней.
- Морозный февраль – лето будет знойным.
- Метель на Крещение – холодная Масленица.
- Иней на деревьях – жди потепления.
- Дожди в феврале – к мокрому лету, а если сухо и холодно – жди летней засухи.
- Дым из трубы стелется – к теплу, стоит столбом – жди мороз.
Как растения предсказывают погоду
- Хороший урожай грибов осенью – зима будет долгой.
- Рябина рано покраснела – жди суровую зиму.
- Деревья дружно сбросили листву – будут сильные морозы.
- "Голый" лук – к теплой зиме, кожура у лука толстая и многослойная – зима будет морозной.
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