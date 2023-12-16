Что предвещает снег в новогоднюю ночь: зимние народные приметы о погоде и урожае

Снег 31 декабря может не только заставить вас изменить планы на новогоднюю ночь. Если верить народным приметам, то по погоде на Новый год можно планировать и летний отпуск.

Когда не было метеорологов, погоду люди предсказывали, опираясь на наблюдения и опыт предыдущих поколений. Народные приметы о том, какой будет погода и будет ли хороший урожай в будущем году, собрал сайт Ogorod.ua.

Самыми точными считаются именно зимние приметы, так что будьте наблюдательны, чтобы быть готовыми к капризам погоды.

Приметы об урожае

В январе сосульки на крышах – быть урожаю Фото: УП

Приметы об урожае были важной частью жизни наших предков, потому что от этого напрямую зависело выживание. В наше время знание примет до сих пор помогает садоводам и огородникам. Вот что говорит народная мудрость:

Суровая и снежная зима – урожайный год, зима теплая – год голодный.

На реке лед ровный – урожая не жди, лед на реке грудами – расширяй амбар.

Много снега – много хлеба, нет снега – нет хлеба.

В январе сосульки на крышах – быть урожаю.

Снег в новогоднюю ночь – хороший урожай зерна, а если тепло и сухо – лето будет жарким.

Туман на Новый год – будет хороший урожай овощей.

На Сретение (2 февраля по новому календарю) намело сугробы – к хорошему урожаю.

Ветер и снег в Рождественскую ночь – хороший урожай зерна.

Южный ветер на Старый Новый год – лето будет очень жарким, восточный – будет большой урожай фруктов.

На Крещение (6 января по новому календарю) облачно – будет урожай зерновых, небо ясное – летом будет засуха.

Приметы о погоде

Дым из трубы стелется – к теплу, стоит столбом – жди мороз Фото: Pixabay

Народные приметы довольно точно предсказывают, какой будет погода в следующем году. Так что запоминайте и наблюдайте, чтобы знать, к чему готовиться:

Зимний лес шумит – жди потепления.

Снег в начале декабря – будет дождливое лето.

Зима теплая зима – жди холодного лета с дождями.

Звездное ясное небо зимой – скоро ударят морозы.

Теплый январь – весна будет поздней.

Морозный февраль – лето будет знойным.

Метель на Крещение – холодная Масленица.

Иней на деревьях – жди потепления.

Дожди в феврале – к мокрому лету, а если сухо и холодно – жди летней засухи.

Дым из трубы стелется – к теплу, стоит столбом – жди мороз.

Как растения предсказывают погоду

Рябина рано покраснела – жди суровую зиму Фото: Pixabay

Хороший урожай грибов осенью – зима будет долгой.

Рябина рано покраснела – жди суровую зиму.

Деревья дружно сбросили листву – будут сильные морозы.

"Голый" лук – к теплой зиме, кожура у лука толстая и многослойная – зима будет морозной.

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