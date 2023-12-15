Не знал, что это такое: лыжник ехал с горы и чуть не врезался в черного медведя (видео)

Курьезный инцидент случился вблизи озера Тахо в американской Калифорнии.

Лыжник Тао Фенг спускался с одной из трасс на горнолыжном курорте Хэвенли вблизи озера Тахо, что в американской Калифорнии, и чуть не врезался в черного медведя. Этот курьезный инцидент мужчина снял на камеру и выложил запись на своей странице в TikTok.

"Я едва не врезался в медведя, который катался со мной на лыжах. Сначала не понял, что это медведь, пока он не подбежал слишком близко", — написал Фэнг в описании к видео.

В опубликованном ролике показано, как группа лыжников беззаботно спускается по ухоженной трассе с заснеженной горы, когда слева по склону выбегает лохматый зверь и за несколько секунд до столкновения с Фэнгом спускается вниз к лесу.

"Если сказать честно, то я боялся, что он нападет, если я остановлюсь. Единственное, о чем я мог думать, — это быстро убежать. Держу пари, медведь тоже так думал. Мы с ним недооценили скорость друг друга", — рассказал лыжник журналистам издания Sacramento Bee.

Лежник чуть не врезался в медведя Фото: tiktok.com/@tao7570

К слову, район Тахо является домом для огромной популяции черных медведей в Северной Америке. Эксперты говорят, что животные из-за избытка пищи, оставленной туристами, перестали впадать в спячку. Поэтому в течение всего года они "активны днем и ночью".

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