Все для детей: в России новогоднюю елку прикрепили к потолку в детском саду (фото)

Многим родителям понравилась эта необычная идея с новогодней елкой, но руководство детского сада все же пресекло данную инициативу.

В одном из детских садов в России воспитатели решили прикрепить елку к потолку. Об этом пишет Kub Mash в своем Telegram-канале.

Многим родителям понравилась "инновационная идея".

В детском саду "Дюймовочка" в Туапсе воспитатели решили придать оригинальный вид новогодней елке, установив ее вверх ногами и прикрепив к потолку.

Педагоги получили вдохновение во время своей поездки в Петербург и привнесли новую идею в оформление помещения. Елку высотой около полутора метров разместили на потолке в комнате младшей группы номер два. Специальными дюбелями ее надежно закрепили, а украшениями стали банты с золотыми бумажными лентами.

Хотя родителям понравилась эта необычная идея с новогодней елкой, руководство детского сада все же пресекло данную инициативу.

Многим родителям понравилась "инновационная идея" Фото: Соцсети

Ранее Фокус сообщал, что мужчина дал имя дочери, пока его жена спала после родов. Пользователи соцсетей пристыдили отца за подобный поступок. Мужчина хотел добавить имя своей покойной бабушки, однако супруга с ним не согласилась. Пара спорила на этот счет не один день, но женщина оставалась непреклонна.

Также стало известно, что "призрак старухи" наблюдает за 5-летним мальчиком. Внимание людей привлек таинственный силуэт в окне одного из домов рядом. На втором этаже отчетливо видна фигура женщины, наблюдающей за мальчиком. Жуткие кадры были сделаны Луизой Лентон.