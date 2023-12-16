Камни времен Помпей: украшение под лестницей оказалось давно забытым артефактом (видео)

Более 50 лет туристы смотрели на копию, в то время как оригинал висел в доме бельгийской семьи.

Отец и сын из Бельгии были потрясены, узнав, что сувенир, украшавший прихожую их дома около 50 лет, является подлинным артефактом из затерянного итальянского города Помпеи. Об этом пишет UPI.

80-летний Рафаэль де Теммерман и его сын Геерт де Теммерман рассказали, что посещали Италию в 1975 году, и во время экскурсии по городу Помпеи к ним подошел человек, который предложил продать им сувенир: несколько резных камней с изображением сцены.

Артефакт был установлен на лестнице в доме семьи в Герцеле, и о ней мало кто задумывался до этого года. Рафаэль де Теммерман готовился к переезду, а его сын решил провести оценку предмета. Пара специалистов из Галло-римского музея в Тонгерене посетила дом, чтобы осмотреть сувенир, а на следующий день семью посетили полицейские, которые составили протокол.

По словам отца и сына, они были удивлены, когда им сообщили, что украшение лестницы является подлинным помпейским артефактом, который был украден 50 лет назад.

"Немного дико думать, что туристы смотрят на копию, в то время как оригинал висел здесь все это время", — сказал Геерт де Теммерман журналистам.

Власти Италии хотят вернуть артефакт Фото: Euronews Culture

Заместитель мэра Тонгерена по культуре Ан Кристиаенс сказал, что чиновники очень хотят, чтобы артефакт был возвращен в Италию.

Геерт де Теммерман отметил, что он будет выполнять любые планы властей по возвращению камней в Помпеи, но надеется на денежную компенсацию.

Помпеи были разрушены в результате извержения Везувия в 79 году, и сейчас город является археологическим памятником, охраняемым Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

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