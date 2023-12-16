Сделаны на заказ: в приюте для бездомных нашли редкие кроссовки за 740 тысяч гривен (фото)

Блестящие золотые кроссовки Nike было легко заметить в куче других вещей. Личность того, кто пожертвовал обувь, остается загадкой.

В США во время осмотра пожертвований в приюте для бездомных обнаружили уникальные кроссовки. Об этом пишет NBC Philadelphia.

Блестящие золотые кроссовки Nike было легко заметить в куче других вещей в приюте в Портленде, штат Орегон, в начале этого года.

Это были Air Jordan, одна из нескольких пар, сделанных специально на заказ для режиссера Спайка Ли. Теперь они выставлены на аукцион, где за них можно выручить 20 000 долларов (чуть больше 740 тысяч гривен). Деньги пойдут на нужды приюта.

Обувь анонимно бросили в лоток для пожертвований в Портлендской миссии спасения весной. Один из бывших бездомных нашел ее во время сортировки пожертвований и обратил на нее внимание персонала.

Дизайнер Nike Тинкер Хэтфилд создал эти кроссовки в 2019 году для Ли, который в том же году надел их на церемонию вручения премии "Оскар" за сценарий фильма "Черный клановец". По словам сотрудников приюта, подаренные кроссовки не были личной парой Ли, но были сделаны для него, чтобы он мог раздать их членам своего близкого окружению.

Личность того, кто пожертвовал обувь, остается загадкой Фото: Portland Rescue Mission

Хэтфилд посетил приют и подтвердил подлинность обуви. Он также подписал сменную коробку и подарил другие товары Nike. Компания базируется в соседнем городе Бивертон, штат Орегон.

"Я очень рад, что обувь оказалась здесь. Это счастливое завершение замечательного проекта", — сказал дизайнер.

Личность того, кто пожертвовал обувь, остается загадкой.

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