Погоня в небе: британец дважды заметил НЛО, следовавший за самолетом (фото)

Очевидец происшествия пытается найти ответы на вопросы. По его словам, он несколько минут стоял с открытым ртом, пытаясь оценить увиденное.

Мужчина, имя которого не называется, дважды наблюдал неопознанный сферический летающий объект, который следовал за самолетом в небе над сельской местностью Глостершира (Великобритания). Об этом пишет Gloucestershire Live.

В последний раз 52-летний менеджер склада наблюдал необычное зрелище из своего сада в Стаунтоне.

Мужчина обратился к изданию в надежде, что у других могут быть ответы на вопросы, которые он пытался найти, но пока безуспешно. Британец утверждает, что в марте 2022 года он видел большой самолет, за которым следовал серебристый шар похожий на НЛО.

"Я был отстранен от работы из-за болезни COVID-19, но я не был слишком болен. Поэтому я занимался домашними делами. Я вышел в сад и развесил белье на стиральной веревке. Затем я услышал большой самолет, размером с авиалайнер, который летел очень низко за деревьями на западе, и почувствовал вибрацию воздуха в груди. Я посмотрел вверх, и этот самолет, размером с 737-й, круто поворачивал вправо, а за ним виднелась серебристая сфера. Наверное, диаметром 10-20 футов. Сфера следовала за бортом прямо за его хвостом. Затем самолет повернул вправо-влево, сфера оторвалась и полетела вправо, исчезнув в облаках", — рассказал очевидец.

Мужчина наблюдал необычное зрелище из своего сада Фото: Daily Star

По его словам, он несколько минут стоял с открытым ртом, пытаясь оценить увиденное.

"Над нашим домом никогда не пролетают низколетящие самолеты. Ни разу за 23 года, что я здесь живу. Этот борт выглядел так, будто совершал маневры уклонения. Это не было обычным планом полета. Я безуспешно пытался найти дополнительную информацию через британское Управление гражданской авиации. Это снесло мне крышу"., — сказал он.

Британец добавил, что это не первый раз, когда он наблюдает странные явления. За год до этого он видел то же самое на своей работе.

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