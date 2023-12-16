"Снова ищу любовника": 84-летняя британка рассталась с 38-летним бойфрендом (видео)

После 4 лет бурного романа Айрис Джонс рассталась с молодым египтянином Мохаммедом Ибрагимом и заявляет, что готова к новым отношениям.

84-летняя британка Айрис Джонс рассказала, что молодой любовник бросил ее ради другой женщины. Но неудача в любви не сломила женщину, и она ищет нового партнера. Об этом пишет издание The Sun.

Айрис рассказала журналистам, что сразу же после расставания Мохамед закрутил роман с другой женщиной и использовал с ней те же приемы, которые четыре года назад растопили сердце Айрис.

Вспоминая свой бурный роман с Мохаммедом Ибрагимом, который в свои 38 был на 46 лет моложе ее, Айрис Джонс удивляется тому, как согласилась выйти за него замуж всего через несколько дней после их первой встречи в ноябре 2019 года.

84-летняя женщина была убеждена, что их отношения настоящие и что пара бросит вызов скептикам, которые предупреждали Айрис о том, что ее любовник просто жиголо.

Летом этого года отношения пары испортились. После череды ядовитых ссор из-за денег и домашних обязанностей, Айрис выгнала Мохаммеда.

Айрис рассказала журналистам, что ее отношения с молодым мужчиной со временем стали токсичными, и она рада, что все закончилось.

"Пару недель назад со мной совершенно неожиданно связалась другая женщина через Facebook – она тоже пенсионерка, бабушка и была в ярости из-за того, что Мохамед "прокатил" ее. Он переехал практически прямо из моего бунгало в Уэстон-Супер-Мэр в ее дом в Лидсе. Но я не почувствовала ни капли ревности или сожаления. Мне просто было ее жаль", – рассказала Айрис.

В ходе общения две женщины выяснили, что предприимчивый египтянин использовал одну и ту же схему, чтобы очаровать свои жертвы, вплоть до "приемов" в спальне.

Спустя полгода после разрыва отношений Айрис заявляет, что она пришла в себя и присматривает нового партнера.

"Мне бы на Рождество нового мужчину – на этот раз он будет платежеспособным, красивым, стройным, примерно моего возраста, иметь свой дом, а в идеале мне бы хотелось мужчину в форме", – заявляет оптимистичная Айрис.

Женщина поделилась, что уже общается с потенциальным кандидатом, который моложе ее всего на 8 лет.

"Я все еще люблю мужское общество, поэтому готова попробовать снова", – поделилась Айрис.

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