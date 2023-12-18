Что-то напоминает: известный шеф-повар оконфузился из-за слишком "эротического" пирога (фото)

На снимках можно увидеть, что десерт с заварным кремом и айвой имеет яркий красный цвет и "бортик" по краям.

67-летний шеф-повар и телевизионная звезда Найджел Слейтер рассмешил поклонников, когда опубликовал в Instagram фотографию своего очередного кулинарного шедевра — пирога с айвой. У некоторых из подписчиков прославленного кулинара этот десерт вызвал ряд эротических ассоциаций.

На опубликованных снимках можно увидеть, что пирог с заварным кремом и айвой имеет яркий красный цвет и "бортик" по краям из слоеного теста.

"Пирожные с заварным айвовым кремом. Стоят каждой минуты вашего времени, проведенного на кухне в этот тихий день. Айву нужно варить до полной мягкости, а затем оставить остывать в сиропе для глазури. Можно также добавить туда яблок", — пишет кулинар в описании к снимку.

В комментариях разгорелась целая дискуссия относительно того, на что похож этот пирог.

"Мне пришлось еще раз посмотреть на фото. Это первое, что я увидел в своей ленте, когда проснулся", "Я вижу здесь только одно, и это не айвовый пирог", "Это какой-то кадр из фильма для взрослых?", "Невинность потрясающая", "Женские мотивы", "Пирожные 18+", "Что-то мне это напоминает", — пишут они под фото.

Пирог с айвой от шефа Фото: instagram.com/nigelslater

В прошлом году повар также оконфузился, когда приготовил на ужин курицу, которая напомнила аудитории Instagram обнаженную женскую натуру.

"Сперва я подумал, что это женщина лежит на спине с поднятыми коленями", — посмеялся тогда один из его подписчиков.

Куры на столе напомнили юзерам обнаженную женскую натуру Фото: instagram.com/nigelslater

Напомним, что это уже далеко не первая подобная история. Ранее Фокус писал о 36-летнем австралийском кондитерке Скай Бейли, которая удивила пользователей сети своим "кокаиновым тортом". Женщина поделилась фотографиями кулинарного эксперимента на странице пекарни Skysies Cakes в Facebook и вызвала очень неоднозначную реакцию у клиентов.

К тому же мы рассказывали о блогерше Хриси из американского штата Теннесси, которая раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тыс. грн). По ее словам, это был подарок от нее к первому дню рождения внучки.