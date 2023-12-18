Почувствовала себя звездой: пьяная россиянка вылезла на верхушку елки в центре города (видео)

Неизвестный очевидец, снимавший все на видео, только наблюдал и нецензурно ругался.

В городе Геленджик, что в РФ, россиянка в состоянии алкогольного опьянения забралась на верхушку 20-метровой новогодней елки в центре города. Местные Telegram-каналы пишут, что курьезный случай произошел вечером в воскресенье, 17 декабря.

На опубликованном видео показано, как отчаянная женщина карабкается по елке, а ее подруга снизу просит, чтобы там была поосторожнее и крепко держалась за ствол. Неизвестный очевидец, который снимал все на видео, лишь наблюдал за происходящим и нецензурно ругался.

По словам очевидцев, женщина была навеселе и не смогла назвать мотивов своего поступка.

"В дежурной части города Геленджик по данному факту проводится проверка", — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что главную елку на центральной площади города установили всего несколько дней назад.

Комментарии пользователей Telegram Фото: Telegram Комментарии пользователей Telegram

"За тобой бегала она, Дед Мороз, пролила немало горьких слез", "Как мои кошки", "И такое бывает", "Она не туда полезла", "Решила, что она — звезда, и ее место на макушке", "Она хотела стать звездой, "Женщина-кошка захотела поиграть с шарами", "Хорошо хоть не убилась", "Что они курят?", "Очень хотелось побывать в космосе, а тут елка на пути! Первый шаг сделан", "Расскажи милая, что пила", — пишут пользователи сети в комментариях.

Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика (18+)

Напомним, ранее Фокус писал, что в одном из детских садов в России воспитатели решили прикрепить елку к потолку. В детском саду "Дюймовочка" в Туапсе воспитатели решили придать оригинальный вид новогодней елке, установив ее вверх ногами и прикрепив к потолку.

Кроме того, мы рассказывали о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово жаловались, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.