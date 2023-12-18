Женщина купила на барахолке вазу, которая на самом деле стоит $100 тысяч (фото)

Специалисты выяснили, что изделие является частью серии Pennellate, разработанной мастером Карлом Скарпой в 1940-х годах.

Джессика Винсент из Вирджинии, что в США, купила за четыре доллара стеклянную вазу и продала ее за $100 тысяч (3,7 млн грн). Об этом пишет издание The New York Times.

Американка приобрела вазу с вишнево-зелеными полосами в местном комиссионном магазине. Женщина сразу заметила маленькое тиснение с буквой "М". Ведь именно так обозначали свои изделия мастера венецианского острова Мурано — исторической родины итальянской стеклянной посуды.

Винсент предположила, что ее находка может быть артефактом, поэтому начала активные поиски информации в интернете. Она узнала, что вероятным разработчиком проекта этой вазы является известный итальянский художник Карло Скарпа.

"Я чувствовала, что ее цена колеблется в пределах 1–2 тысяч долларов. Но точно не догадывалась об истинной стоимости, пока не провела расследование", — рассказывает Джессика.

Женщина переслала фотографии находки экспертам аукциона Wright. Специалисты выяснили, что изделие действительно является частью серии Pennellate, разработанной Карлом Скарпой в 1940-х годах. Ваза изготовлена из итальянского стекла без единой трещины. Сколько еще есть подобных экземпляров — неизвестно.

Джессика Винсент купила уникальную визу на барахолке Фото: The New York Times

В конце концов артефакт продали на аукционе за 107 тысяч долларов (3,9 млн грн). Покупателем стал неизвестный частный коллекционер из Европы.

Винсент за вычетом комиссии получила около 83,5 тысячи долларов (3,1 млн грн).

Джессика Винсент купила уникальную вазу на барахолке Фото: The New York Times

Напомним, ранее Фокус писал, что банка Coca-Cola с рождественской тематикой продается на eBay за 274 тысячи фунтов стерлингов (чуть больше 12,6 млн гривен).

Кроме того, мы сообщали, что шляпа французского императора Наполеона Бонапарта была продана на парижском аукционе за 1,9 миллиона евро.