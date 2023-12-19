Потеряли дар речи: люди удивлены списком подарков на Рождество 13-летней девочки (фото)

Родители потрясены роскошными запросами. Список школьницы, в котором деньги были записаны дважды, попал в соцсети.

Школьница из Австралии написала рождественский список желаний, в который вошли 43 предмета на тысячи долларов, включая Macbook Pro, косметику Charlotte Tilbury, макияж Dior, духи Gucci, одежду Skims и многое другое. Об этом пишет The Mirror.

Люди потеряли дар речи от роскошного списка рождественских подарков подростка, общая сумма которых составила около 3000 фунтов стерлингов (почти 142 тысячи гривен).

Список австралийской школьницы включает 43 предмета, а также деньги, записанные дважды. В списке подросток попросила товары от премиальных брендов, включая Skims, Drunk Elephant, Dior, Lululemon, Nike, Charlotte Tilbury и другие.

"Мой список желаний на Рождество 20234-204. Масло для губ Dior, Converse, голубой пуховый жилет, Lululemon, зубные джемсы, розовые Nike dunks, шнурок, накладные ресницы, Macbook Pro, кольца, бодиборд, милые свечи, деньги, шелковая наволочка, ледяные шары для лица, продукты Charlotte Tilbury, румяна Rare Beauty. Бутылка для воды Frank Green and Stanley, светодиодные лампы, часы Apple, блеск для губ Gisou, портативное зарядное устройство, Apple airpods, шорты Nike, консилер Dior, шелковая пижама, новый Ipad, носки Nike, джинсы с широкими штанинами, Squishmallows, джинсовая юбка, тушь для ресниц, духи Gucci, подарочная карта Amazon, подарочные карты Mecca, одежда Nirvana, утяжеленное одеяло, пижама с голубым кроликом 14 размера, акриловые ногти (настоящие), Skims, деньги, угги (низкие)", — поделилась письмом ее тетя в социальных сетях.

Список желаний девочки Фото: ambersinsane/X

Людей "задело" письмо, которым родственница девочки поделились на сайте X (ранее Twitter).

"Когда я был таким маленьким, в моих рождественских списках были только Call of Duty, Legos и карточки Pokemon, что за фигня", — написал один парень.

Однако нашлись и те кто встал на защиту девочки.

"Я выросла из игрушек, когда мне было 11 лет. Значит ли этот список, что она получит все, что захочет? Абсолютно нет, но люди должны понимать, что у 13-летних детей могут меняться вкусы", — отметила женщина.

Ранее Фокус сообщал, что женщина из-за глупой ошибки "потратила" более 2 млн гривен в ресторане. Она просто хотела показать в соцсетях фото со своим блюдом. Женщина сделала снимок, в который случайно попал QR-код ее столика.

Также стало известно, что рождественская реклама довела зрителей до слез. Один из баров Северной Ирландии снял ролик про одинокого пожилого мужчину, которому не хватало общения. В один момент удача вернулась к нему и он завел новые знакомства.