Заказали тысячи блюд: женщина из-за глупой ошибки "потратила" более 2 млн гривен в ресторане

Женщина по фамилии Ванг просто хотела показать в соцсетях фото со своим блюдом. Она сделала снимок, в который случайно попал QR-код ее столика.

Related video

Женщина из Китая была ошеломлена, когда она, сама того не зная, оплатила счет на 430 000 юаней (чуть более 2,2 млн гривен), когда обедала с подругой. Об этом пишет SCMP.

Все это случилось из-за простой ошибки, которую она совершила в социальных сетях.

Важно

Начала задыхаться: женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку (фото)

Поход на ужин может обойтись недешево, особенно если человек выбирает модный ресторан, но обычно к тому времени, когда приходит счет, он уже примерно представляет, сколько потратил. Однако одна посетительница ресторана никак не могла подготовиться к огромной сумме за обед.

Женщина по фамилии Ванг поняла, что совершила неприметную, но дорогостоящую ошибку, когда фотографировала свое блюдо во время прогулки с друзьями. Она сделала снимок, в который случайно попал QR-код столика.

В ресторане в Куньмине (Юго-Западный Китай) ей понравилось блюдо из горячего горшка, и она решила сделать фото и поделиться им с друзьями в китайском приложении WeChat. Однако расстроенная посетительница не подозревала, что в результате ее счет составит 430 000 юаней (чуть более 2,2 млн гривен). Все произошло потому, что она показала QR-код с ее столика, а значит, любой желающий мог заказать еду.

Один из подписчиков женщины анонимно заказал тысячи блюд на ее стол Фото: SCMP

Оказалось, что один из подписчиков Ванг в приложении WeChat анонимно заказал тысячи блюд на ее стол, а она об этом даже не узнала. Неизвестный заказал 2 580 порций кальмаров, 1 850 порций утиной крови (популярный деликатес в этом регионе Китая) и 9 990 порций креветочной пасты.

Китаянка быстро поняла, что натворила, еще не получив счет за свой горячий горшок, но, ее опередили и сделали заказ. К счастью, в ресторане поняли, что произошло, и пересадили женщину за другой столик, чтобы отсеять поддельные заказы. Они также с пониманием отнеслись к ее ошибке и освободили ее от необходимости оплачивать дорогостоящий счет.

Как сообщается, после этого случая ресторан изменил свою систему заказа и ввел меры, согласно которым только люди, находящиеся на определенном расстоянии от ресторана, могут заказывать по QR-кодам.

Ранее Фокус сообщал, что мама сделала подарок на Рождество учительнице, который не понравился дочери. Мать девочки хотела подарить воспитательнице своего ребенка что-то более вдумчивое и сентиментальное. Для этого она пошла на довольно рискованный шаг.

Также стало известно, что рождественская реклама довела зрителей до слез. Один из баров Северной Ирландии снял ролик про одинокого пожилого мужчину, которому не хватало общения. В один момент удача вернулась к нему и он завел новые знакомства.