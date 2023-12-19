Мужчина случайно прыгнул с самолета без парашюта: камера сняла его последние слова

Следователи исключили версии самоубийства и преднамеренной подставы. Они утверждают, что Иван Макгуайр забыл надеть парашют или, возможно, перепутал его с аппаратурой для съемки.

Опытный парашютист Иван Макгуайр случайно прыгнул с самолета без парашюта. Трагический случай произошел в апреле 1988 года в спортивном парашютном центре округа Франклин, что в США. Однако некоторые подробности этой истории стали известны только сейчас, пишет издание Daily Star.

35-летний Макгуайр хотел зафиксировать на камеру полет ученика с инструктором. Коллеги мужчины рассказали, что в тот день он совершил уже два прыжка, но не знал, что третий станет его последним.

Парашютист снял свою смерть на видео — камера зафиксировала все, что происходило в воздухе вплоть до падения. Когда мужчина потянулся, чтобы раскрыть свой парашют, то с ужасом осознал, что его нет. Последними его словами были: "Боже мой, нет!".

По словам инспектора по прыжкам с парашютом Уолтера Ригсби, в инструкциях прописано так называемое правило №105, в котором говорится о том, что никто не может прыгать, если пилот предварительно не проверил наличие парашютов.

"Никто не знал, что он сел в самолет без парашюта. Конечно, никто не знал, иначе они бы его остановили", — уверяла Нэнси Файярд, жена владельца парашютного центра.

Спасатели нашли тело экстремала в лесу примерно в полутора милях (2,4 км) от аэродрома, с которого он вылетел. До смертельной аварии парашютист совершил более 800 успешных прыжков.

Следователи исключают версии самоубийства и преднамеренной подставы. Они утверждают, что Макгуайр забыл надеть парашют или, возможно, перепутал его с аппаратурой для съемки.

Запись с камеры парашютиста Фото: X (Twitter)

Напомним, ранее Фокус писал о 104-летней женщине из Чикаго, которая умерла после прыжка с парашютом. Ее полет мог быть записан в Книгу рекордов Гиннеса как самого пожилого парашютиста. После прыжка экстремалка сказала, что, возможно, в следующий раз полетит на воздушном шаре.

Кроме того, у британского солдата во время учений в США не до конца раскрылся парашют и он упал, разбив крышу дома в Калифорнии. Десантник прыгнул с самолета на высоте 4572 метра (15 тыс. футов) во время учений на одной из баз Нацгвардии. Боец получил повреждения средней тяжести. Первую помощь ему оказала соседка, которая оказалась медсестрой.