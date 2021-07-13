Упал с 4572 метров и выжил: у британского солдата не раскрылся парашют (фото)

Боец проломил крышу дома и получил повреждения средней тяжести. Первую помощь ему оказала соседка, которая оказалась медсестрой.

У британского солдата во время учений в США не до конца раскрылся парашют и он упал разбив крышу дома в Калифорнии. Об этом сообщает Independent.

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Десантник прыгнул с самолета на высоте 4572 метра (15 тыс. футов) во время учений одной из баз Нацгвардии. Он провалился внутрь жилого дома. Несмотря на высоту падения, он не получил тяжелых ранений. На опубликованных изображениях видно, что он все еще привязан к ремням парашюта, а вокруг валяется черепица и обломки.

Соседка дома, куда упал солдат, Роуз Мартин услышав грохот, прибежала на помощь. Она оказалась дипломированной медсестрой.

[ + – ] Место падения десантинка Фото: Independent

"Я была в шоке. Я такая: что? Я проверила его, его глаза были открыты, но я не была уверена, что у него нет травм. Я не давала никому перемещать его с места. На мой взгляд это действительно чудо. Кто еще так приземляется без парашюта и выживает?", — говорит Мартин.

Бойца отправили в больницу, где оказалось, что он получил травмы средней тяжести. Хозяйка дома заявила, что она очень удивлена, что дому не было большего ущерба, учитывая, что он пробил крышу. В основном пострадал потолок, гипсокартон. Он не упал на счетчики, мебель или приборы.

Полиция установила, что парашют не раскрылся полностью. У других бойцов он открылся успешно, и они приземлились в указанном месте.

Напомним, на учениях Sea Breeze-2021 бойца унесло на 1,5 км в Черное море из-за сильного ветра при десантировании.