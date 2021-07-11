Внештатная ситуация. Бойца унесло на 1,5 км в Черное море на учениях Sea Breeze-2021 (видео)

Поиски военного продолжались более двух часов, а шторм и проливной дождь лишь усложнил ситуацию.

Во время десантирования с вертолета на остров Змеиный одного из бойцов унесло в море. Его спасали больше двух часов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Во время "свободной игры" в учениях Sea Breeze-2021 произошел внештатный случай. Отрабатывая десантирование с вертолета, парашютиста отнесло от острова в Черное море. Его спасением занимались все силы морского и воздушного компонента, пребывавшие поблизости.

При "свободной игре" бойцы спонтанно получают задания, которые необходимо выполнять за минимальное время.

Из-за непогоды поиски были осложнены. Ветер достигал 10 м/с, шторм на море составил 3-4 бала, плюс к этом шел проливной дождь. Через полчаса после направления в место поиска, катер Морской охраны "Гриф" обнаружил парашютиста в 1,5 километрах от Змеиного.

Более двух часов бойца удерживало на воде спецсредства спасения, которые у него были в снаряжении. Прибывшие на место спасатели напоили его теплым чаем и помогли обсохнуть. После этого его передали медикам для обследования.

Напомним, на учениях водолазы подняли катер Брежнева со дна моря в Одессе. Ранее хакеры взломали сайт ВМС Украины, угрожая опубликовать данные участников Sea Breeze.