Sea Breeze-2021: водолазы подняли катер Брежнева со дна моря в Одессе (видео)

За пять лет пребывания в воде судно превратилось в груду мусора, которая мешала движению кораблей в Практической гавани.

Водолазы из Украины и США подняли со дна Черного моря катер "Буревестник", которым пользовался советский лидер Леонид Брежнев. Об этом сообщили на официальной странице военных учений Sea Breeze-2021 в Facebook.

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Чтобы поднять обломки корабля со дна моря у побережья Одессы, военнослужащие использовали акваланги, подъемный кран и специальное оборудование. Как рассказал руководитель операции — мастер-дайвер из ВМС США Шон МакКоннелл, "Буревестник" затонул в 2016 году и с тех пор мешал движению судов, в том числе военных.

На видео можно заметить, что за пять лет советский катер превратился в груду разваливающихся обломков. В 2016 году украинцы при помощи американских коллег уже пытались поднять судно с морского дна, однако безуспешно. На этот раз им удалось вытащить из воды большую часть корпуса и переместить ее на берег для дальнейшей утилизации.

[ + – ] Подъем катера "Буревестник" - видео

"Общий опыт пребывания здесь украинскими ВМС предоставляет уникальные возможности для дальнейшего партнерства", — заявил Шон Макконнелл.

Катер ПСКР-51 "Буревестник" длиной 37 метров построили в 1960 году для руководства КПСС. Два дизельных двигателя позволяли катеру развивать скорость до 37 узлов (68,5 км/ч). "Буревестником" любил пользоваться генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который часто брал его для отдыха на черноморском побережье Кавказа — за это судно и называли "яхтой Брежнева.

[ + – ] Яхта Брежнева

Как сообщали ранее, после списания в 1955 году "Буревестник" купил бизнесмен из Одессы, но ему не удалось отремонтировать катер, который попросту сгнил и затонул в Практической бухте.

Ранее начальник поисково-спасательной службы ВМС Украины Алексей Нестеров заявил, что деревянный корпус "Буревестника" не удастся целиком поднять, и уж тем более восстановить. Американские специалисты решили использовать для подъема корабля специальные понтоны. По прогнозам, операция окончательно завершится к 1 августа.