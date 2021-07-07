Американские водолазы помогут поднять "яхту Брежнева" (фото)

Затонувший катер был построен в 1960-е и использовался для отдыха руководителей СССР.

Американские специалисты по водолазному делу, участвующие в международных учениях "Си Бриз – 2021", помогут украинским морякам поднять катер "Буревестник". Он лежит на дне Практической гавани Одесского порта с января 2016 года и мешает швартовке. Об этом сообщило издание "Думская"

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Рядом с причалом, возле которого лежит на дне катер, американцы уже оборудовали базу с необходимым для операции оборудованием.

[ + – ] Катер "Буревестник" в Практической гавани, июль 2014 года. Фото Сергея Смоленцева

По словам начальника поисково-спасательной службы Военно-морских сил Украины капитана 1 ранга Алексея Нестерова, предварительное обследование показало, что деревянный корпус катера находится в очень плохом состоянии. Даже если его удастся поднять целиком, он вряд ли подлежит восстановлению.

Американские специалисты планируют использовать для подъема катера специальные понтоны.

На подготовительные работы потребуется еще около двух недель, а вся операция должна завершится к 1 августа.

В 1960-е на судоверфи в Ленинграде для Военно-морского флота СССР были построены четыре катера связи. Вскоре два из них: ПСКР-50 "Стрела" и ПСКР-51 "Буревестник" переделали в яхты для отдыха руководителей страны. "Стрела" базировалась в Ялте, а "Буревестник" вошел в состав Потийского погранотряда. Он зимовал на базе Очамчира, а к лету переходил ближе к правительственным дачам – в Сухуми.

[ + – ] "Буревестник" во времена Брежнева

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев неоднократно выходил в море на "Буревестнике", поэтому он и получил неофициальное название "яхта Брежнева".

Катер имеет длину 37 метров, его водоизмещение 150 тонн. Два дизельных двигателя "Звезда" по 4000 л.с. позволяли ему развивать скорость в 37 узлов (почти 70 км/ч). Корпус катера изготовлен из трехслойной древесины. На нем была установлена одна из самых надежных радиостанций – "Рейд-1".

Напомним, Фокус ранее сообщал, что в 1995 году катер купил некий одесский бизнесмен, но вернуть его в рабочее состояние не смог и был вынужден перепродать. "Буревестник" несколько лет попросту гнил на приколе в Практической гавани, пока не затонул в 2016 году.