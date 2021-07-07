Американські водолази допоможуть підняти "яхту Брежнєва" (фото)

Затонулий катер був побудований в 1960-і та використовувався для відпочинку керівників СРСР.

Американські фахівці з водолазної справи, які беруть участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз — 2021", допоможуть українським морякам підняти катер "Буревісник". Він лежить на дні Практичної гавані Одеського порту із січня 2016 року і заважає швартуванню. Про це повідомило видання "Думська"

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Поруч із причалом, біля якого лежить на дні катер, американці вже обладнали базу з необхідним для операції обладнанням.

[ + – ] Катер "Буревісник" у Практичній гавані, липень 2014 року. Фото Сергія Смоленцева

За словами начальника пошуково-рятувальної служби Військово-морських сил України капітана 1 рангу Олексія Нестерова, попереднє обстеження показало, що дерев'яний корпус катера знаходиться в дуже поганому стані. Навіть якщо його вдасться підняти цілком, він навряд чи підлягає відновленню.

Американські фахівці планують використовувати для підйому катера спеціальні понтони.

На підготовчі роботи буде потрібно ще приблизно два тижні, а вся операція повинна завершиться до 1 серпня.

У 1960-і на судноверфі в Ленінграді для Військово-морського флоту СРСР були побудовані чотири катери зв'язку. Незабаром два з них: ПСКР-50 "Стріла" і ПСКР-51 "Буревісник" переробили на яхти для відпочинку керівників країни. "Стріла" базувалася в Ялті, а "Буревісник" увійшов до складу Потійського прикордонного загону. Він зимував на базі Очамчира, а до літа переходив ближче до урядових дач — у Сухумі.

[ + – ] "Буревісник" за часів Брежнєва

Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв неодноразово виходив у море на "Буревіснику", тому він і отримав неофіційну назву "яхта Брежнєва".

Катер має довжину 37 метрів, його водотоннажність 150 тонн. Два дизельні двигуни "Зірка" по 4 000 к. с. дозволяли йому розвивати швидкість 37 вузлів (майже 70 км/год). Корпус катера виготовлений з тришарової деревини. На ньому була встановлена одна з найнадійніших радіостанцій — "Рейд-1".

Нагадаємо, Фокус раніше повідомляв, що в 1995 році катер купив якийсь одеський бізнесмен, але повернути його в робочий стан не зміг і був змушений перепродати. "Буревісник" кілька років просто гнив на приколі в Практичній гавані, поки не затонув у 2016 році.