Sea Breeze-2021: водолази підняли катер Брежнєва з дна моря в Одесі (відео)

За п'ять років перебування у воді судно перетворилося на купу сміття, яка заважала руху кораблів в Практичної гавані.

Водолази з України та США підняли з дна Чорного моря катер "Буревісник", яким користувався радянський лідер Леонід Брежнєв. Про це повідомили на офіційній сторінці військових навчань Sea Breeze-2021 Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Військовослужбовці використовували акваланги, підйомний кран і спеціальне обладнання, щоб витягнути уламки корабля біля узбережжя Одеси. Як розповів керівник операції — майстер-дайвер з ВМС США Шон МакКоннелл, "Буревісник" затонув в 2016 році і з тих пір заважав руху суден, в тому числі військових.

На відео можна помітити, що за п'ять років радянський катер перетворився на купу розвалюються уламків. У 2016 році українці за допомогою американських колег вже намагалися підняти судно з морського дна, проте безуспішно. На цей раз їм вдалося витягти з води велику частину корпусу і перемістити її на берег для подальшої утилізації.

"Загальний досвід перебування тут українськими ВМС надає унікальні можливості для подальшого партнерства", — заявив Шон Макконнелл.

Катер ПСКР-51 "Буревісник" довжиною 37 метрів побудували в 1960 році для керівництва КПРС. Два дизельних двигуна дозволяли катеру розвивати швидкість до 37 вузлів (68,5 км/ч). "Буревісником" любив користуватися генеральний секретар Леонід Брежнєв, який часто брав його для відпочинку на чорноморському узбережжі Кавказу — за це судно і називали "яхтою Брежнєва".

Як писали раніше, після списання в 1955 році "Буревісник" купив бізнесмен з Одеси, але йому не вдалося відремонтувати катер, який просто згнив і затонув у Практичній бухті.

Раніше начальник пошуково-рятувальної служби ВМС України Олексій Нестеров заявив, що дерев'яний корпус "Буревісника" не вдасться повністю підняти, і вже тим більше відновити. Американські фахівці вирішили використовувати для підйому корабля спеціальні понтони. За його прогнозом, операція остаточно закінчиться до 1 серпня.