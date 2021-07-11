Позаштатна ситуація. Бійця віднесло на 1,5 км в Чорне море на навчаннях Sea Breeze-2021 (відео)

Пошуки військового тривали понад дві години, а шторм і проливний дощ лише ускладнив ситуацію.

Під час десантування з вертольота на острів Зміїний одного з бійців віднесло в море. Його рятували понад дві години. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Під час "вільної гри" в навчаннях Sea Breeze-2021 стався позаштатний випадок. Відпрацьовуючи десантування з вертольота, парашутиста віднесло від острова в Чорне море. Його порятунком займалися всі сили морського і повітряного компонентів, які перебували поблизу.

При "вільній грі" бійці отримують завдання без попередження, які необхідно виконувати за мінімальний час.

Через негоду пошуки були ускладнені. Вітер сягав 10 м/с, шторм на морі склав 3-4 бали, плюс до цього йшов проливний дощ. Через пів години після виїзду в місце пошуку, катер Морської охорони "Гриф" виявив парашутиста за 1,5 кілометра від Зміїного.

Понад дві години бійця утримувало на воді спецзасоби порятунку, які у нього були в спорядженні. Прибулі на місце рятувальники напоїли його теплим чаєм і допомогли обсохнути. Після цього його передали медикам для обстеження.

Нагадаємо, на навчаннях водолази підняли катер Брежнєва з дна моря в Одесі. Раніше хакери зламали сайт ВМС України, погрожуючи опублікувати дані учасників Sea Breeze.