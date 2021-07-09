Хакер зламав сайт ВМС України і тепер погрожує опублікувати дані учасників Sea Breeze-2021

Після злому зловмисник, який називає себе "Джокер ДНР", вже опублікував частину документів і заявив, що "це тільки початок".

Якийсь "Джокер ДНР" здійснив кібератаку на офіційний портал Військово-морських сил України.

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Сайт ВМСУ атакували відразу після кібератак на офіційні сайти Офісу президента, НАБУ, СБУ та Держбюро розслідувань.

Відповідальність за кібератаку на сайт ВМС України взяв якийсь "Джокер ДНР", який пообіцяв опублікувати список усіх учасників українсько-американських навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі.

"Узяв покористуватися вашим сайтом на час навчань. Раптом не всі знають, хто на них приїхав, так я списки викладу, всіх учасників "морського бою" (Sea Breeze-2021 — ред.). Беріть, користуйтеся, принижуйте, домінуйте, володарюйте… Ваш Джокер ДНР. Ах-ха-ха-ха-ха… ", — йдеться в повідомленні, яке зʼявилося на сайті ВМСУ після кібератаки.

Станом на 17:30, офіційний портал ВМСУ не працює.

[ + – ] Кібератака ВМСУ

У своєму Telegram-каналі ворожий хакер повідомив, що до сайту ВМСУ була привʼязана інтернет-хмара із секретними документами про навчання Sea Breeze-2021 і список їх учасників, зокрема й іноземців.

Крім цього, "Джокер ДНР" опублікував інформацію про учасників українсько-американських навчаннях у Чорному морі.

Раніше Фокус розповідав, що сайти Президента, СБУ й інших органів влади "впали" через кібератаки. У другій половині 6 липня стався аварійний збій в роботі інтернет-провайдерів, які забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, СБУ та інших органів держвлади. Після кібератак силовики почали розслідування.

Також Фокус повідомляв, що РНБО ввела санкції проти осіб, причетних до вірусу NonPetya. Під обмеження потрапили повʼязані з РФ компанії. Вони вже знаходяться в "чорному списку" США, де їх звинувачують у кібератаках. Хакерські атаки з використанням вірусу NonPetya проводили в 2017 році, і тоді постраждали компʼютерні мережі низки банків, ЗМІ, держустанов України та енергетичних компаній.