Хакер взломал сайт ВМС Украины и теперь угрожает опубликовать данные участников Sea Breeze-2021

После взлома называющий себя "Джокер ДНР" злоумышленник уже опубликовал часть документов и заявил, что "это только начало".

Некий "Джокер ДНР" совершил кибератаку на официальный портал Военно-морских сил Украины.

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Сайт ВМСУ атаковали сразу после кибератак на официальные сайты Офиса президента, НАБУ, СБУ и Госбюро расследований.

Ответственность за кибератаку на сайт ВМС Украины взял некий "Джокер ДНР", который пообещал опубликовать список всех участников украинско-американских учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

"Взял пользоваться вашим сайтом на время учений. Вдруг не все знают, кто на них приехал, так я списки выложу, всех участников "морского боя" (Sea Breeze-2021 — ред.). Берите, пользуйтесь, унижайте, доминируйте, властвуйте… Ваш Джокер ДНР. Ах-ха-ха-ха-ха…", — говорится в сообщении, которое появилось на сайте ВМСУ после кибератаки.

По состоянию на 17:30, официальный портал ВМСУ не работает.

[ + – ] Кибератака ВМСУ

В своем Telegram-канале вражеский хакер сообщил, что к сайту ВМСУ было привязано интернет-облако с секретными документами об учениях Sea Breeze-2021 и списках их участников, в том числе и иностранцев.

Помимо этого, "Джокер ДНР" опубликовал информацию об участниках украинско-американских учениях в Черном море.

Ранее Фокус рассказывал, что сайты Президента, СБУ и других органов власти "упали" из-за кибератаки. Во второй половине 6 июля произошел аварийный сбой в работе интернет-провайдеров, которые обеспечивают поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, СБУ и других органов госвласти. После кибератак силовики начали расследование.

Также Фокус сообщал, что СНБО ввел санкции против лиц, причастных к вирусу NonPetya. Под ограничения попали связанные с РФ компании. Они уже находятся в "черном списке" США, где их обвиняют в кибератаках. Хакерские атаки с использованием вируса NonPetya проводили в 2017 году, и тогда пострадали компьютерные сети ряда банков, СМИ, госучреждений Украины и энергетических компаний.