Впав з 4572 метрів і вижив: у британського солдата не розкрився парашут (фото)

Боєць проломив дах будинку і отримав ушкодження середньої тяжкості. Першу допомогу йому надала сусідка, яка виявилася медсестрою.

У британського солдата під час навчань в США не до кінця розкрився парашут і він впав розбивши дах будинку в Каліфорнії. Про це повідомляє Independent.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Десантник стрибнув з літака на висоті 4572 метри (15 тис. футів) під час навчань однієї з баз Нацгвардії. Він провалився всередину житлового будинку. Незважаючи на висоту падіння, він не отримав важких поранень. На опублікованих зображеннях видно, що він все ще привʼязаний до ременів парашута, а навколо валяється черепиця та уламки.

Сусідка будинку, куди впав солдат, Роуз Мартін почувши гуркіт, прибігла на допомогу. Вона виявилася дипломованою медсестрою.

[ + – ] Місце падіння десантінка Фото: Independent

"Я була в шоці. Я така: що? Я перевірила його, його очі були відкриті, але я не була впевнена, що у нього немає травм. Я не давала нікому переміщати його з місця. На мій погляд це справді диво. Хто ще так приземляється без парашута і виживає?", — говорить Мартін.

Бійця відправили в лікарню, де виявилося, що він отримав травми середньої тяжкості. Господиня будинку заявила, що вона дуже здивована, що вдома не було більшого збитку, враховуючи, що він пробив дах. Переважно постраждала стеля, гіпсокартон. Він не впав на лічильники, меблі або прилади.

Поліція встановила, що парашут не розкрився повністю. У інших бійців він відкрився успішно, і вони приземлилися в зазначеному місці.

Нагадаємо, на навчаннях Sea Breeze-2021 бійця віднесло на 1,5 км в Чорне море через сильний вітер при десантуванні.