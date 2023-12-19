Мужчина выбросил 16-летнюю собачку на свалку: она выжила и "пришла" с полицией (фото)

По информации правоохранителей, Энтони Беллман сказал своим родственникам, что отвезет ши-тцу в местный приют.

55-летний Энтони Беллман из Флориды, что в США, замотал свою собачку Ксилу в черный пакет и выбросил в контейнер для мусора. Животное чудом выжило и вскоре благодаря вшитому микрочипу и вебкамерам "указало" местному шерифу на своего непорядочного хозяина. Об этой невероятной истории рассказало издание New York Post.

В четверг, 14 декабря, Энтони остановил свой автомобиль возле магазина Family Dollar в городе Лихай-Эйкрес, достал 16-летнюю ши-тцу Ксилу, завязанную в пакет для мусора, и с большого расстояния швырнул в контейнер. Это попало на камеры видеонаблюдения, установленные на здании рядом.

"Ни одно живое существо не заслуживает того, чтобы его выбрасывали как мусор. Меня тошнит, когда я это вижу", — сказал разъяренный шериф округа Ли Кармин Марчено на пресс-брифинге в понедельник, 18 декабря.

По информации полиции, Беллман сказал своим родственникам, что отвезет Ксилу в местный приют Humane society.

Офис шерифа отследил правонарушение с помощью микрочипа, имплантированного в собачку. Уже через два часа после спасения ши-тцу правоохранители стояли на пороге ее дома в Лихай-Эйкрес. Владелец дома встретил "гостей" в той же одежде, что и на записи с вебкамер.

Шериф Ли Кармин Марчено на пресс-брифинге Фото: Lee County Sheriff's Office

Беллману предъявили обвинение в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, он будет внесен в реестр местных живодеров.

Сообщается, что ранее Энтони уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии в Огайо, но тогда его отпустили под залог.

Что касается судьбы Ксилы, то она жива и здорова. Ждет в приюте новых владельцев.

55-летний Энтони ранее уже имел проблемы с законом Фото: Lee County Sheriff's Office 55-летний Энтони ранее уже имел проблемы с законом Фото: Lee County Sheriff's Office

Напомним, ранее Фокус писал о лабрадоре по кличке Дейзи, которая помогла 59-летней британке Клэр Гест из Милтон-Кинза обнаружить смертельную болезнь и вовремя начать лечение. В месте, куда собака водила носом, женщина нащупала уплотнение.

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