Смертоносный подарок: мужчина умер после приготовления опасной рыбы фугу (фото)
Магно Серхио Гомес неправильно приготовил иглобрюха, которую ему преподнес его друг. Мужчина провел в больнице 35 дней, но врачи не смогли ему помочь.
46-летний бразилец Магно Серхио Гомес трагически погиб, проглотив ядовитую иглобрюхую рыбу, токсина которой достаточно, чтобы убить 30 человек. Об этом пишет New York Post.
Неназванный друг преподнес мужчине смертоносный морепродукт в качестве подарка, хотя его точное происхождение остается неясным.
"Магно никогда раньше не чистил иглобрюхов", — рассказала сестра погибшего Мириан Гомес Лопес о трагическом происшествии, которое случилось в выходные в Аракрусе, Эспирито Санта.
Издание отмечает, что в Бразилии обитает около 20 видов иглобрюхов, известных также как рыба фугу. Несмотря на то, что бразилец и его приятель никогда раньше не имели дела с этим видом рыб, они выпотрошили ее, удалили из нее печень, а затем сварили и съели ее с лимонным соком.
Менее чем через час и Магно, и его другу стало очень плохо.
"Магно начал чувствовать онемение во рту", — рассказывает его сестра.
Встревоженный, пациент сам поехал в больницу, где онемение распространилось, и у него на 8 минут остановилось сердце. По данным Центра по контролю за заболеваниями США, Магно страдал от воздействия тетродотоксина — чрезвычайно сильного яда, который вырабатывается в печени и гонадах этих рыб и других морских видов. Токсин, используемый иглобрюхами для отпугивания хищников, более чем в 1000 раз смертоноснее цианида и от него не существует противоядия.
При попадании в организм в больших количествах он нарушает передачу сигналов от нервов к мышцам и парализует мышцы, что может привести к смерти.
Мириан рассказала, что ее брат был интубирован и находился на аппарате жизнеобеспечения, но безрезультатно. Магно скончался 27 января, проведя в больнице 35 дней, в течение которых его организм был парализован токсином.
"Врачи сказали нашей семье, что он умер от отравления, которое быстро распространилось. Через три дня после поступления в больницу у него случилось несколько припадков, которые сильно затронули его мозг, оставив мало шансов на выздоровление", — добавила его сестра.
Приятель Магно чудом выжил, но сейчас у него проблемы с ногами.
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