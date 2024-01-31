Праздник испорчен: счет за "самые дорогие креветки в мире" огорчил супружескую пару (фото)

Дин Кадивулд отдыхал со своей женой Керри во время отпуска. Супруги решили провести вечер за романтическим ужином, который испортил счет за основное блюдо.

Супружеская пара из Великобритании считает, что в прибрежном ресторане на Лансароте (входит в состав Канарских островов) "творится что-то неладное", после того как они заплатили 125 евро (5 тысяч гривен) всего за пять королевских креветок. Об этом пишет Metro.

55-летний Дин Кадивулд отдыхал со своей 47-летней женой Керри. Супруги решили провести вечер за романтическим ужином в ресторане Casa Pedro. Женщина очень любит креветки, поэтому ее муж спросил в официанта есть ли они в меню. Однако когда на стол положили счет за пять королевских креветок, восемь канарских картофелин, два напитка и корзинку с хлебом, пара пришла в ужас. Керри сразу же заметила, что с них взяли в общей сложности 137 евро (5500 гривен), из которых 125 евро (5 тысяч гривен) пришлось на их небольшое основное блюдо.

Дин отметил, что креветки по цене 25 евро (1000 гривен) за штуку даже не впечатлили, утверждая, что на них почти не было мяса. Он с трудом оплатил огромный счет, но был так взбешен тем, что его "обокрали" и "обманули".

"Мы попросили счет, они принесли его, а он оказался на 137 евро. У моей жены перекосило лицо", — вспоминает Дин.

Счет за ужин Фото: Kennedy News & Media

Супруги вернулись домой и мужчина написал об этом в Facebook, и кто-то сказал, что цена должна быть указана. Поэтому британец решил вернуться в ресторан и пожаловаться. По его мнению, сотрудники заведения просто используют туристов в своих интересах. Когда Дин обратился к персоналу ресторана, ему предложили вернуть 40 евро (1900 гривен). Мужчина все равно считает, что это несправедливо, и полагает, что посетителей обманывают.

В Casa Pedro объяснили, что паре подали креветки Carabineros, которые называют "самыми дорогими в мире". По вкусу они напоминают лобстера. По словам Дина, он и его жена совершенно не знали о цене блюд, а персонал не предупредил их о том, насколько они дороги.

"Моя жена любит креветки, и я просто упомянул королевские креветки. Официант сказал, что сходит на кухню и спросит есть ли у них такие. Я думал, что все прекрасно. Они принесли их на серебряном подносе: пять королевских креветок в панцире, восемь канарских картофелин, несколько ломтиков помидора и латук. Вот и все. Мы с женой не хотели устраивать сцену, но просто смотрели друг на друга с любопытной улыбкой, думая как это работает. В качестве основного блюда мы получили две с половиной королевские креветки, которые нам пришлось чистить. Мяса почти не было. Только тогда я понял, что меня обдирают. Все это было так странно", — сказал Дин.

Супруги уже 10 лет отдыхают на острове Лансарот Фото: Kennedy News & Media

Дин, фокусник, и Керри, владелица магазина воздушных шаров, отдыхают на Лансароте уже 10 лет и надеются когда-нибудь переехать на Канарский остров. Но теперь они поклялись никогда не возвращаться в Casa Pedro и хотят предупредить других о высокой цене на креветки.

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