Обеспечил себя до конца жизни: мужчина нашел в поле 3000-летнюю золотую застежку (фото)

Охотник за сокровищами Джонатан Нидхэм говорит, что не спал всю ночь, разглядывая уникальную находку.

54-летний Джонатан Нидхэм, охотник за сокровищами из Великобритании, нашел редкий исторический артефакт в поле вблизи города Элластон в графстве Стаффордшир. Об этом сообщает издание The Sun.

Мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку для платья. Находка длиной 13 см и весом 110 граммов, как позже выяснилось, была изготовлена еще в бронзовом веке. Это один из семи экземпляров, найденных в Англии.

Джонатан выложил фотографию в сети и вскоре узнал, насколько редкую вещь он нашел.

"Это превзошло все мои самые смелые мечты. Невероятно! Когда мы поняли ценность находки, то кричали и махали руками от радости. Просто не могли поверить собственным глазам. Люди, наверное, подумали, что мы совсем сумасшедшие", — рассказывает с восторгом Джонатан.

Охотник за сокровищами говорит, что не спал всю ночь, разглядывая уникальную находку.

"Не мог заснуть, потому что знал, что это что-то особенное. Шансов откопать такую вещь — один на миллиард. Хотя я верил в это, потому что в прошлом году у меня уже было несколько удачных находок", — добавил он.

Сообщается, что это случилось 6 мая 2022 года. Джонатан гулял со своим 63-летним приятелем Малкольмом Баггейли, когда услышал слабый звуковой сигнал металлоискателя. Сначала он подумал, что наткнулся на поврежденную алюминиевую ручку от ящика. Однако, предварительно оценив ее ценность, решил отправить экспертам в музей Дерби, а затем — в Британский музей в Лондоне.

Охотник за сокровищами из Великобритании нашел артефакт бронзового века Фото: SWNS Охотник за сокровищами из Великобритании нашел артефакт бронзового века Фото: SWNS

Согласно действующему британскому законодательству, деньги от продажи найденных сокровищ обычно распределяются между владельцем земли и тем, кто их нашел.

Ожидается, что на аукционе экспонат бронзового века продадут за огромную сумму. Это позволит Джонатану не беспокоиться о деньгах до конца своей жизни. Мужчина признался, что мечтает потратить часть денег на отдых на Карибах.

3000-летняя золотая застежка для платья Фото: SWNS 3000-летняя золотая застежка для платья Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о коллекционере военной техники Нике Миде из Нортгемптоншира, который нашел в танке золотые слитки. Мужчина похвастался ценным трофеем и официально передал его представителям власти.

Кроме того, статуя греческого бога, исчезнувшая при таинственных обстоятельствах почти 30 лет назад, неожиданно нашлась во дворе жителя города Луисвилл в американском штате Кентукки.