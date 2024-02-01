О ней говорил сын: женщина заметила на старом семейном снимке таинственную фигуру (фото)

Эми Хоурилук отправила своего сына Лео к врачу после того, как он рассказал ей о жутком человеке в спортивном костюме. Спустя годы женщина поняла, что ошибалась.

42-летняя Эми Хоурилук из Бирмингема (Англия) вспоминает о ситуации, когда сын Лео пытался предупредить ее, что она находится в опасности. Пересматривая старые семейные снимки она заметила на одном из фото таинственную фигуру. Об этом пишет The Mirror.

Мама троих детей была удивленна и напугана осознав, что на фотографии есть кто-то кроме ее семьи. Одна теперь она поняла, что это объясняет странное поведение ее сына в детстве. Мальчик говорил ей, что видит человека в спортивном костюме и что он "хочет ее убить". Однако в доме больше никого не было.

Эми Хоурилук просматривала старые фотографии с семейной вечеринки, когда наткнулась на снимок, на котором были запечатлены она, ее сын Лео Сейерс и сестра Хлоя, но в дверном проеме позади них притаилась жуткая фигура. Женщина подозревает, что незнакомец, которого видно слева на снимке, был "человеком в спортивном костюме", который, как предупреждал сын, пытается ее убить. Тогда она не догадывалась об этом и улыбалась на камеру.

Эми была настолько обеспокоена состоянием своего мальчика, что отвела Лео к врачам, но теперь она жалеет, что не поверила ему. Эми считает, что ему привиделся призрак, и призналась, что рада, что покинула дом до того, как заметила фигуру на фотографии, датированной 2010 годом.

Британка поделилась фотографией в Facebook Фото: Kennedy News & Media

Британка поделилась фотографией в Facebook и многие пользователи писали в комментариях, что снимок был "ужасающим" и "таинственным". Люди затруднялись объяснить что они увидели на снимке. Женщина настаивает, что единственным мужчиной в доме в тот вечер был ее отец, который и сделал это фото.

"Я показывала своему парню старые семейные фотографии, и он сразу же спросил, что это было в дверном проеме. Я была потрясена. Фигура выглядит как черный силуэт мужчины, и похоже, что он одет в спортивный костюм. Примерно в то же время Лео говорил мне, что видел человека в такой одежде. В итоге мы отвезли его к врачу, потому что я никогда никого не видела. Он сказал, что человек, которого он видел, собирался убить меня, так что, очевидно, я была обеспокоен этим. Теперь понятно, почему он так говорил, и мне жаль, что я тогда ему не поверила. Медики просто сказали мне, что он очень молод и ничего не думает об этом, а потом, когда он стал старше, он больше не говорил об этом", — рассказала Эми.

Ранее сын женщины предупреждал ее об опасности Фото: коллаж Фокус

По словам женщины, мальчик не помнил, что говорил в молодости, когда она ему еще раз показала снимок.

"Единственным мужчиной в доме был мой отец, он и делал снимок. Эта фигура до сих пор пугает меня, когда я смотрю на нее, и она изменила мое мнение о вере в паранормальные явления. Я удивлена, что никто не заметил этого раньше, но если не искать, то это легко пропустить", — добавила она.

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