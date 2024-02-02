Надоел цвет: женщина спустя 2,5 года вернула диван в магазин без чека (видео)

Джеки Нгуен получила полную сумму, которая на тот момент составляла 900 долларов. Необычный поступок женщины вызвал волну обсуждения в соцсетях.

Жительница Сиэтла (США) стала известна общественности после того, как заявила, что испытала на себе либеральную политику возврата товаров компании Costco, вернув диван, который прослужил ей два с половиной года. Своей историей женщина поделилась в TikTok.

Джеки Нгуен объяснила зрителям, как она нервничала, возвращая диван без чека, и отметила, что было страшно идти в магазин с "гигантской покупкой".

"Он мне просто больше не нравился. Нам просто больше не нравится цвет", — сказала американка в видеоролике на TikTok, который с момента публикации 23 января просмотрели почти 3 миллиона раз.

По словам Нгуен, продавец был любезен и не беспокоился о том, что у нее нет чека и документов. Женщина знала день, когда она купила диван, поэтому сотрудник Costco смог проверить покупку и вернуть ей полную сумму, которая на тот момент составляла 900 долларов. Сейчас диван продается за 1 500 долларов.

Когда сотрудник Costco спросил Нгуен, почему она возвращает вещь, женщина ответила, что диван ей просто больше не нравится.

"И они вернули нам деньги, полностью вернув их на карту", — добавила она.

В удаленном посте Нгуен рассказала, что в Costco ей сообщили, что после возврата такие предметы либо передаются в дар, либо перепродаются, либо возвращаются производителю для получения налогового вычета, либо восстанавливаются.

"Покупайте мебель в Costco, девушка. Вы сможете вернуть ее, когда она вам больше не понравится", — говорит Нгуен в конце видео.

Комментарии к ролику Нгуен были отключены, так как, по словам американки в последующем видео, она получила сообщения с угрозами. Много других пользователей также сняли видеоответы на историю Нгуен, причем один из них посмотрели более двух миллионов раз.

"Это просто… неправильно. Вы использовали что-то, любили это вместе с детьми, животными и всей семьей, пользовались этим два с половиной года, и только потому, что в политике этого магазина есть небольшая лазейка, вы считаете, что это нормально вернуть диван и получить за него полный возврат денег. За подержанную вещь, с которой все было в порядке?" — сказала в своем ответном видео пользовательница TikTok @voiage_beauty.

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