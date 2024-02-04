Жители в ярости: строители пробили крышу нового дома фонарным столбом (фото)

Причудливая конструкция перекосила крышу дома. Представители строительной фирмы думали, что этот "уникальный фрагмент дизайна" понравится людям.

В Великобритании неумелые строители воткнули фонарный столб в крышу дома-новостройки, чем привели в ярость местных жителей. Об этом пишет The Mirror.

Причудливая конструкция перекосила крышу дома в Эштон-андер-Лайн, Большой Манчестер, (Англия), что не соответствует первоначальному проекту дома. На чертежах застройщика фонарный столб был изображен рядом со зданием с четырьмя спальнями, но не через него, как показывают фотографии, сделанные на этой неделе.

Руководство городского совета указало строителям на ошибку, и теперь фонарь будет убран.

Люди, проходящие мимо еще не завершенного строительства, были ошеломлены, увидев, что фонарный столб входит и выходит из карниза дома. Городской совет Теймсайда связался с застройщиками. О таком расположении уличного фонаря не упоминалось в документах, когда в феврале 2020 года было выдано разрешение на строительство. Фактически, решение было принято на основании предложенных планов, на которых он был изображен рядом с домом, а не на крыше.

Руководство городского совета указало строителям на ошибку Фото: Gary Carter

Теперь фирма согласилась убрать "уникальный фрагмент дизайна" и переместить его.

"Мы поговорили с застройщиком, и он согласился убрать фонарный столб и разместить его ближе к соседней межевой стене", — заявил представитель администрации.

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