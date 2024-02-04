Любит "обниматься": собака, ростом с человека, до сих пор считает себя щенком (фото)

Огромный ньюфаундлендский пудель по кличке Роульф все еще пытается запрыгнуть на колени хозяина Крейга, несмотря на свой вес в 45 кг.

Собака ростом около шести футов (182 см) до сих пор считает себя щенком. Животное любит обниматься и проводить время с людьми. Об этом пишет The Mirror.

Огромный ньюфаундлендский пудель по кличке Роульф все еще пытается запрыгнуть на колени своего хозяина Крейга из Турстастона (Уэльс), несмотря на то что весит почти 45 кг.

Как и дети, животные часто совершают самые странные поступки. Собак тоже часто ловят за самыми забавными занятиями. Огромный пушистый пудель особенно хорошо умеет рассмешить своих хозяев, потому что он просто не осознает своих гигантских размеров и, кажется, все еще считает себя щенком.

Роульф живет в семье Панкхерст с лета 2018 года. За последние годы он превратился из крошечного щенка в огромную собаку ростом шесть футов (когда она стоит на задних лапах) и весом почти 45 кг.

Пудель по Роульф всегда пытает запрыгнуть на колени своего хозяина Фото: Kennedy News & Media

Несмотря на это животное по-прежнему ведет себя как малыш. Часто пытается сесть на колени своему хозяину Крейгу, хотя он уже слишком большой.

"Он легенда — он огромный. Он не знает своего размера, ему кажется, что он маленький щенок или такого же размера, как бульдоги. Он очень забавный. Роульф забирается на обычную собачью кровать и просто садится на нее. Он гораздо крупнее двух других наших домашних животных. Он не неуклюжий, но ему нравится лежать на вещах, и если это крошечная кровать, он старается сделать себя как можно меньше. Время от времени он пытается запрыгнуть ко мне на колени. Это довольно забавно, когда он так делает. Он думает, что он все еще малыш. Но он такой ласковый и удивительно прост в обращении в доме — за исключением случаев, когда он намокает, заходит в дом и дрожит. Тогда все вокруг забрызгивается", — рассказывал в 2020 году Крейг.

Собака ростом около 182 см, когда стоит на задних лапах Фото: Kennedy News & Media

По словам хозяина животного, присутствие Роульфа в доме иногда приводит к хаосу в семье, но оно же и многое изменило. За два года до того, как этот пес попал в заголовки газет, Крейг перенес инсульт, после которого он не мог ходить без хромоты и чувствовал себя очень подавленным. Именно в это время в его жизни появился Роульф, и он утверждает, что забота о собаке очень помогла ему вернуться к нормальной жизни.

"Ежедневные физические нагрузки в виде прогулок улучшили мою координацию, развили силу в левой стороне, и со временем я смог увеличить скорость ходьбы. Спустя два года я нахожусь в гораздо лучшем физическом и душевном состоянии, отчасти благодаря тому, что у меня есть Роульф. Он мне очень помог. Будучи собакой, которой нужны физические нагрузки, в те дни, когда я страдал от депрессии и тревоги, он заставлял меня выходить на улицу", — добавил Крейг.

Ранее Фокус сообщал, что в Индии спустя 8 месяцев освободили подозреваемого в шпионаже голубя. Сотрудники правоохранительных органов заметили на нижней стороне обоих крыльев птицы символы на китайском языке, после чего началось длительное расследование.

Также стало известно, что мужчина умер после приготовления опасной рыбы фугу. Магно Серхио Гомес неправильно приготовил морского обитателя, которого ему преподнес его друг. Мужчина провел в больнице 35 дней, но врачи не смогли ему помочь.