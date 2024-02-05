Точка Немо. Самое отдаленное место на Земле напоминает свалку космических кораблей

Отдаленное от людей место было названо в честь исследователя капитана Немо из романа Жюля Верна "20 000 лье под водой". Попасть туда довольно проблематично.

В мире есть одно место, которое настолько далеко от человеческого обитания, что если бы люди туда отправились, то ближайшим человеком, который оказался рядом, был бы астронавт в космосе. Об этом пишет Lad Bible.

Это отдаленное от людей место, расположенное в Тихом океане, было названо точкой Немо в честь исследователя капитана Немо из романа Жюля Верна "20 000 лье под водой".

На Земле нет места, которое было бы дальше от суши и человеческих поселений, чем точка Немо. Ближе всего к ней находится крошечный остров Дюси, в 2688 км на север. Ближайшим заселенным местом является остров Пасхи. Для сравнения, Международная космическая станция и астронавты, живущие на ее борту, могут находиться на расстоянии 250 миль, так что при условии отсутствия проблем с транспортом вы быстрее окажетесь в космосе, чем на ближайшем участке суши.

Однако найти это место самостоятельно очень трудно, поскольку точка Немо на самом деле не является кусочком земли. Это всего лишь место в океане, которое, по оценкам экспертов, находится на большем расстоянии от любого куска суши.

На Земле нет места, которое было бы дальше от суши и человеческих поселений, чем точка Немо Фото: Google Maps

Издание отмечает, что окрестности рядом с точкой Немо стали "кладбищем космических кораблей", которые падали в воду. В период с 1971 по 2016 год в этом регионе упали более 260 космических кораблей. Однажды именно здесь окажется Международная космическая станция, когда она завершит свой эксплуатационный срок. Это место было выбрано из-за отсутствия какой-либо фауны, за исключением некоторых водных бактерий.

Координаты точки Немо: 48°52′31″ южной широты, 123°23′33″ западной долготы.

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