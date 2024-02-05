Мужчина узнал ужасную правду о себе, когда встретил 40 двойников (фото)

Рэй Брэдшоу заметил, что его двойники очень комплексуют из-за внешности. Многие из них облысели во время пандемии и до сих пор не могут с этим смириться.

35-летний комик Рэй Брэдшоу из Великобритании решил найти своего идеального двойника — лысого рыжего мужчину. С этой целью он создал сайт, куда каждый желающий может присылать свои фотографии. На призыв юмориста уже откликнулось более 300 человек. Об этом пишет издание Metro.

Недавно Рэй устроил съезд 40 своих двойников и выступил перед ними со стендап-шоу. Соседи британца были крайне удивлены, когда увидели, как похожие мужчины заходят к нему в дом.

"Некоторые из них думают, что похожи на меня, и это на самом деле довольно обидно. Был даже один чувак, которому около 60", — говорит Рэй в интервью журналистам британского таблоида.

Недавно Рэй устроил съезд 40 своих двойников и выступил перед ними со стендап-шоу Фото: Instagram

Во время выступления Рэй заметил, что его двойники очень комплексуют из-за своей внешности. Многие из них облысели во время пандемии и до сих пор не могут с этим смириться.

"Многие думают, что лысина — это то, что их выделяет среди других. Когда я общался с двойниками, то думал, что у них будет такая же забавная реакция, как и у меня. Нет. Некоторые люди воспринимают это очень, очень тяжело", — пояснил Брэдшоу.

Сам комик со смехом вспоминает о потере волос.

"Мне было 24 или 25 лет, когда я однажды пошел стричься. Удивился, что это оказалось дешевле, чем обычно, и спросил — почему. Парикмахер сказал: "Ну, вы же лысеете, поэтому я не могу брать с вас полную цену", — рассказывает Рэй.

Интересно и то, что его двойники оказались очень "высокомерными". Никто из них не решился привести свою девушку на встречу, чтобы ее не украли красавцы-двойники.

Во время выступления Рэй заметил, что его двойники очень комплексуют из-за своей внешности. Фото: Instagram

Сейчас Брэдшоу работает над комедийным шоу о своих приключениях по поиску идеального двойника по всему миру — от Манчестера до Индии. Эту миссию он начал еще в 2016 году во время поездки в Мельбурн, где он побывал на параде рыжих геев. С тех пор комик фотографирует каждого лысого рыжего мужчину на улице.

Он до сих пор не нашел своего 100% двойника, но верит, что это скоро произойдет.

Напомним, ранее Фокус писал о 62-летних американцах Лори и Джордже (ранее Дори) Шаппел из Пенсильвании, которые считаются самыми старыми в мире сиамскими близнецами. Несмотря на то, что пара срослась черепами (это одна из самых редких форм — случается лишь в 2-6% случаев), каждый из них пытается жить своей жизнью.