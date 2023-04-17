Полиция разыскивает двойника принца Гарри за взлом авто и кражу ценных вещей

Мужчина поразительно похож на герцога Сассекского, что сразу же отметили пользователи соцсетей.

Related video

Британская полиция объявила в розыск мужчину, который поразительно похож на принца Гарри, сообщив на своей странице в Facebook, что он взломал автомобиль и украл дизайнерскую сумку Louis Vuitton, MacBook и наушники Apple. Публикация дополнена скриншотом видео, снятого камерой наблюдения.

"Мы обнародовали фото с камер наблюдения человека, которого мы хотели бы опознать после кражи в Уотфорде. Между 8.30 и 11.15 вечера в пятницу 10 марта в Топгольф на Буши Милл Лейн был взломан автомобиль. Сообщалось, что было разбито заднее стекло и украдена сумка Louis Vuitton, в которой были Macbook, наушники Apple и жесткий диск.

Полиция опубликовала кадр с камер видеонаблюдения

Констебль Майкл Норрис, который ведет расследование, сказал: "Мы хотели бы определить человека на снимке, поскольку считается, что он находился в этом районе в то время и может иметь информацию, которая может помочь нашему следствию. Если это вы или вы его узнаете, пожалуйста, сообщите!" – говорится в публикации.

В комментариях пользователи не смогли обойти стороной сходство рыжебородого мужчины с королевской особой.

"Появились редкие кадры принца Гарри без Меган", – написали в группе UK Cop Humor в Facebook.

"Это Гарри! Он прибудет в аэропорт через несколько недель", "В Лос-Анджелесе, должно быть, трудные времена", "Книга Гарри оказалась не такой успешной, как ожидалось", "Принц Гарри пытается свести концы с концами?", "Боже мой, это принц Гарри?", "Я думаю, что его зовут Гарри Виндзор. Хотя я не хочу вмешиваться", – отмечают в комментариях.

Ранее Фокус писал, что двойник принца Гарри опасается за свою жизнь после откровений автора книги "Запасной" об убийствах талибов.