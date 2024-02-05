Съел недоваренное блюдо: мужчину парализовало после ужина в люксовом ресторане (фото)

Путешественник рад, что ему удалось выжить и выздороветь от опасной инфекции.

53-летний Патанджали Чери из Испании чудом выздоровел после того, как заразился смертельной бактерией, съев недоваренное блюдо в люксовом ресторане Парижа. Эта инфекция привела к полному параличу и нарушению речи у мужчины, сообщает издание Daily Mail.

Через месяц после возвращения из французской столицы у Чери внезапно онемели ноги, а на следующий день наступил полный паралич.

Испанские врачи долго не могли поставить пациенту диагноз, пока не обнаружили заражение листерией — бактерией, поражающей позвоночник. Состояние мужчины постоянно ухудшалось, поэтому медики ввели его в искусственную кому.

Патанджали Чери в больнице Фото: Patanjali Chary

Когда Чери пришел в себя, то не мог ни говорить, ни двигаться. Вскоре его перевезли на реабилитацию в турецкую клинику, где дважды в неделю проводились специальные процедуры: электростимуляция нервов, упражнения в постели и тренировки по ходьбе. Пациенту назначили здоровое питание из свежих продуктов.

Всего за три месяца Чери снова начал самостоятельно ходить, позже его выписали из больницы. Сообщается, что лечение стоило 200 тысяч долларов.

Однако мужчина счастлив, что ему удалось выжить и выздороветь от смертоносной инфекции.

"Так странно было чувствовать такой уровень ежедневного ухода в течение месяцев. Я считаю, что это сыграло огромную роль в том, что я стал на ноги", — убежден 53-летний Патанджали.

Патанджали Чери во время реабилитации Фото: Patanjali Chary

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