Известная актриса инсценировала свою смерть: ей все простили, когда узнали правду (фото)

Звезда Болливуда Пунам Панди в конце концов извинились за содеянное и объяснила мотив своего неожиданного поступка.

Известная индийская актриса и модель Болливуда Пунам Панди оказалась в эпицентре скандала после того, как на ее странице в Instagram появилось сообщение, что она умерла от рака шейки матки.

"Сегодняшнее утро тяжелое. С глубокой скорбью сообщаем, что мы потеряли нашу любимую Пунам от рака шейки матки. Каждый человек, который когда-либо контактировал с ней, чувствовал любовь и доброту. В это скорбное время просим оставить нас наедине, чтобы вспоминать ее с теплотой за все, что мы пережили вместе", — говорилось в посте.

Эта новость вызвала шок и сочувствие со стороны фанатов и коллег Панди. Однако вскоре выяснилось, что это сообщение было полностью вымышленным.

В воскресенье, 4 февраля, Панди опубликовала видео, в котором заявила, что жива и здорова. Актриса объяснила, что фейковая новость о ее смерти была создана, чтобы привлечь внимание к проблеме рака шейки матки в Индии.

"Я жива. Я не умерла от рака шейки матки. Но, к сожалению, эта болезнь унесла жизни сотен и тысяч других женщин", — заявила она.

Общественность резко осудила такой поступок звезды. Многие считают недопустимым шутить на подобные темы ради рекламы. Особое возмущение вызвало то, что фанаты действительно переживали и начали ее оплакивать.

Сама Панди, а также маркетинговые компании, организовавшие эту акцию, в конце концов извинились за содеянное. Впрочем, репутация актрисы серьезно пострадала.

"Мы хотели бы попросить прощения — особенно перед теми, кто сам с этим столкнулся или переживал такой опыт с близким человеком", — сказано в официальном заявлении.

Однако многие потеряли доверие к Панди и не будут воспринимать следующие ее попытки привлечь внимание к проблемам со здоровьем.

"Это буквально превратилось в шутку для тех, кто пережил рак. Отвратительно"

"В следующий раз люди не будут воспринимать вас серьезно, вы просто разрушили весь ваш авторитет"

"Позорный поступок ради дешевой рекламы. В любом случае, RIP заранее"

Однако многие подписчики благодарят ее за привлечение внимания к серьезной проблеме.

"Если этот поступок поможет спасти хотя бы одну жизнь, то оно того стоило", — написал в комментариях один из подписчиков.

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