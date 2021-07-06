Блогерша из Харькова инсценировала свое похищение ради 5 биткоинов, ее арестовали, - СМИ

При помощи обмана она якобы хотела получить деньги от своего влиятельного спонсора, проживающего в России. До этого он подарил ей люксовый Bentley Bentayga.

Популярная харьковская блогера Екатерина Якименко (Якимив), известная в сети под псевдонимом Tigra, инсценировала свое похищение с целью получения выкупа в 5 биткоинов, об этом рассказал другой блогер Евгений Зуб.

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По его словам, 23-летнюю Екатерину уже задержали и отправили в СИЗО под залог в 3 млн гривен. Как утверждают следователи, 27 июня им поступило заявление от подруги о том, что 23-летняя звезда Instagram перестала отвечать на звонки.

Уже на следующий день было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "пропавшая без вести". Правоохранители отследили по номерам машину, в которой "Тигру" увезли и установили, что авто находится в Киеве, а с банковской карты "похищенной" списываются деньги в ресторанах и магазинах столицы.

Позже силовикам, как рассказывает Евгений Зуб, стало известно, что 23-летняя блогерша Екатерина Якименко (Якимив) "Tigra" инсценировала свое похищение с возлюбленным из Киева, а целью молодых людей был выкуп в размере 5 биткоинов (более 4,6 млн гривен). Эти деньги они планировали получить от влиятельного спонсора из России, который ранее купил ей элитную недвижимость в ОАЭ, а также автомобили Porsche Macan и Bentley Bentayga.

По данным издания NewsRoom, Екатерина Якименко (Якимив) была задержана с возлюбленным и доставлена в один из следственных изоляторов Харькова. Ее отправили под стражу с правом внесения залога в 3 млн гривен. Сейчас Instagram-аккаунт 23-летней блогерши закрыт.

[ + – ] Блогер Tigra Фото: Фото из Telegram-канала Труха Харьков

[ + – ] Блогер Tigra Фото: Фото из Telegram-канала Труха Харьков

[ + – ] "Похищение" блогерши Tigra

Это не первый скандал, в который попадает 23-летняя блогерша. Так, накануне Нового года блогершу Екатерину Якименко (Якимив) поймали пьяной за рулем Porsche. Девушка утверждала, что за рулем был трезвый водитель, но он "куда-то отошел".

Ранее Фокус рассказывал, что скандальная блогерша с друзьями устроила разгром в отеле Киева. Девушка разместила несколько сториз, на которых вместе с друзьями выпивала и развлекалась в отеле. На снятых видно можно увидеть изрисованные стены и зеркало в ванной, залитый водой пол, перевернутую мебель.

Также Фокус публиковал окончательные результаты голосования по онлайн-рейтингу "ТОП-50 блогеров Украины". На первом месте оказалась Юлия Вербинец.