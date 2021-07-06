Блогерка з Харкова інсценувала своє викрадення заради 5 біткоїнів, її заарештували, — ЗМІ

За допомогою обману вона нібито хотіла отримати гроші від свого впливового спонсора, який проживає в Росії. До цього він подарував їй люксовий Bentley Bentayga.

Популярна харківська блогерка Катерина Якименко (Якимів), відома в мережі під псевдонімом Tigra, інсценувала своє викрадення з метою отримання викупу 5 біткоїнів, про це розповів інший блогер Євген Зуб.

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За його словами, 23-річну Катерину вже затримали і відправили в СІЗО під заставу 3 млн гривень. Як стверджують слідчі 27 червня їм надійшла заява від подруги про те, що 23-річна зірка Instagram перестала відповідати на дзвінки.

Вже наступного дня було відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "зникла безвісти". Правоохоронці відстежили за номерами машину, в якій "Тигру" відвезли і встановили, що авто знаходиться в Києві, а з банківської карти "викраденої" списуються гроші в ресторанах і магазинах столиці.

Пізніше силовикам, як розповідає Євген Зуб, стало відомо, що 23-річна блогерка Катерина Якименко (Якимів) "Tigra" інсценувала своє викрадення з коханим з Києва, а метою молодих людей був викуп розміром 5 біткоїнів (понад 4,6 млн гривень). Ці гроші вони планували отримати від впливового спонсора з Росії, який раніше купив їй елітну нерухомість в ОАЕ, а також автомобілі Porsche Macan і Bentley Bentayga.

За даними видання NewsRoom, Катерина Якименко (Якимів) була затримана з коханим і доставлена в один із слідчих ізоляторів Харкова. Її відправили під варту з правом внесення застави 3 млн гривень. Зараз Instagram-аккаунт 23-річної блогерки закритий.

[ + – ] блогер Tigra Фото: Фото из Telegram-канала Труха Харьков

[ + – ] блогер Tigra Фото: Фото из Telegram-канала Труха Харьков

[ + – ] "Викрадення" блогерка Tigra

Це не перший скандал, в який потрапляє 23-річна блогерка. Так, напередодні Нового року блогеруу Катерину Якименко (Якимів) піймали пʼяною за кермом Porsche. Дівчина стверджувала, що за кермом був тверезий водій, але він "кудись відійшов".

Раніше Фокус розповідав, що скандальна блогерка з друзями влаштувала розгром в готелі Києва. Дівчина розмістила кілька сторіз, на яких разом з друзями випивала і розважалася в готелі. На знятих відео можна побачити обмальовані стіни і дзеркало у ванній, залиту водою підлогу, перевернуті меблі.

Також Фокус публікував остаточні результати голосування по онлайн-рейтингу "ТОП-50 блогерів України". На першому місці опинилася Юлія Вербинець.