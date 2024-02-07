В России генерал-лейтенанта приняли за бездомного и бросили в тюрьму, — СМИ (видео)

Олег Завгородний вместе с коллегой, тоже генералом, вызвали в отель девушку и устроили нетрезвые гонки в коридоре. Сотрудники, чтобы успокоить чиновников, обратились к Росгвардии.

В России во время служебной командировки в Калининград "отличился" генерал таможенной службы Олег Завгородний. Он выпил лишнего, устроил дебош в 5-звездочном отеле и оказался в тюрьме. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный курьер", а в сети появилось видео из полиции, где фигурирует генерал.

"Знакомьтесь, это — российский генерал-лейтенант Олег Завгородний, который находится на должности начальника Главного управления тылового обеспечения таможенной службы РФ. Он поехал в командировку в Калининград, где, выпив для храбрости, напал на сотрудников отеля. Его "скрутили" силовики и как пьяного бездомного, а не "достойного" офицера, бросили в тюрьму", — говорится в сообщении.

Больше деталей об инциденте с генералом рассказало российское издание ASRTA.

Отмечается, что начальник управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний приехал в Калининград на совещание по итогам оперативно-служебной деятельности и остановился в пятизвездочном отеле Crysal House. Там, вместе с главой делегации, заместителем руководителя ФМС России генерал-полковником Струковым, он выпил.

"Чиновники вызвали девушку по вызову, за которой гонялись по отелю, пока охрана не вызвала Росгвардию", — говорится в сообщении.

Генерала забрали в отделение полиции и "успокоили", сковав в наручники. Там он взял на смех правоохранителей, поскольку мычал что-то непонятное, угрожал, бодался ногами и ерзал по полу.

Инцидент закончился тем, что кто-то таки узнал в "бездомном" высокопоставленного генерала и его отпустили без составления протокола.

Напомним, что российского туриста с дамой сердца отдубасили работники отеля в Турции.

Ранее в скандал в РФ попал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Александр Матовников. В сеть попало видео, где голый генерал, размахивая полотенцем, танцует стриптиз.