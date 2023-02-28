Постал во всей красе: русский топ-генерал станцевал стриптиз (видео)

Кроме видео с танцами заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Александра Матовникова, в сеть также слили вероятную переписку офицера с "дамой сердца".

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Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, экс-полпред президента РФ Александр Матовников, являющийся старшим оперативной группы Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ в Белоруссии, вляпался в "голый" скандал. В сеть попало видео, где генерал, размахивая полотенцем, танцует стриптиз. Частное видео было обнародовано на одном из российских телеграмм-каналов.

"Упорный ценитель минских ресторанов и женщин генерал Матовников любит перекладывать ответственность за принятие решений на подчиненных ему офицеров. Генерал больше увлечен созданием такого видеоконтента для своих подруг. Россия отправила в поддержку Александра Григорьевича "лучших" представителей генералитета. Поэтому тому, что произошло на аэродроме в Мачулищах, в Белоруссии удивляться не стоит", — написали авторы публикации.

Кому именно посылал "клубничное" видео с танцами российский генерал неизвестно. Но вскоре в сети появилась и интимная переписка заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ с "дамой сердца". Судя по скриншоту, Матовников общался с неизвестным мужчиной, приславшим топ-генералу откровенное фото.

Известно, что в настоящее время генерал-танцор официально женат — состоит в браке с 2005 года и имеет 3 детей.

К моменту выхода публикации генерал Матовников официально не прокомментировал распространенное в сети видео и переписку.

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