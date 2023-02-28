Постав у всій красі: російський топгенерал станцював стриптиз (відео)

Окрім відео з танцями заступника головнокомандувача Сухопутних військ ЗС РФ Олександра Матовнікова, у мережу також злили ймовірну переписку офіцера із "дамою серця".

Related video

Заступник головнокомандувача Сухопутних військ, колишній уповноважений представник президента РФ Олександр Матовніков, який є старшим оперативної групи Сухопутних військ Збройних Сил РФ у Білорусії, вляпався у скандал. В мережу потрапило відео, де генерал, розмахуючи рушником, танцює стриптиз. Приватне відео оприлюднили на одному з російських телеграм-каналів.

"Затятий поціновувач мінських ресторанів і жінок генерал Матовніков любить перекладати відповідальність за ухвалення рішень на підлеглих йому офіцерів. Генерал більше захоплений створенням такого відеоконтенту для своїх подруг. Росія відправила на підтримку Олександра Григоровича "найкращих" представників генералітету. Через це тому, що сталося на аеродромі в Мачулищах, в Білорусії дивуватися не варто", — написали автори публікації.

Кому саме надсилав "полуничне" відео з танцями російський генерал невідомо. Але невдовзі в мережі з'явилася й інтимна переписка заступника головнокомандувача Сухопутних військ ЗС РФ із "дамою серця". Судячи зі скриншоту, Матовніков спілкувався з невідомим чоловіком, який надіслав топгенералу відверте фото.

Відомо, що на цей час генерал-танцюрист офіційно одружений — перебуває у шлюбі з 2005 року і має 3 дітей.

На момент виходу публікації генерал Матовніков офіційно не прокоментував поширене в мережі відео та переписку.

Раніше Путін підвищив у званні командувача військ Східного військового округу Рустама Мурадова, який керує наступом російських військ під Вугледаром. Тепер воєначальник, якого в самій РФ критикують за бездарність у командуванні, став генерал-полковником. Мурадов "прославився" тим, що під його командуванням ЗС РФ зазнали величезних втрат у районі Павлівки та Вугледара на Донеччині.

26 лютого на аеродромі в селищі Мачулищі в Білорусі пролунали вибухи. Внаслідок цього пошкодження отримав літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил Росії. За словами керівника об'єднання BYPOL Олександра Азарова, атаку здійснили партизани з Білорусі за допомогою дронів.