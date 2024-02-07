100-летний ветеран назвал напиток, который он ежедневно выпивает за завтраком (фото)

Зан Уайт признается, что уже более 36 лет регулярно посещает одно и то же заведение.

Ветерану Второй мировой войны Зану Уайту из американского штата Западная Вирджиния недавно исполнилось 100 лет. Даже в таком солидном возрасте мужчина почти каждый день завтракает и пьет любимый кофе в местном McDonald's. Именно там он и отпраздновал свой юбилей — вместе с группой друзей и персоналом, пишет издание New York Post.

Уайт признается, что уже более 36 лет регулярно посещает это заведение. Он является членом неформального клуба и любит собираться с друзьями за чашечкой кофе и гаш-брауном.

Менеджер ресторана Марк Годвин, который проработал там 24 года, говорит, что для него большая радость каждое утро видеть господина Уайта.

"Он приходит к нам выпить кофе. Это одно из самых ярких событий моего дня", — смеется Годвин.

Зан Уайт отпраздновал 100-летний юбилей

На 100-летие юбиляра McDonald's приготовил украшения и праздничные поздравления, в том числе и от губернатора штата Западная Вирджиния — Джима Джастиса.

"Учитывая прожитые годы, я уверен, что вы рады видеть так много людей, с которыми вы имели счастье встретиться в жизни", — написал он.

Местный шериф, в свою очередь, в шутку выдал мужчине штраф за 100 лет безрассудного вождения, ведь ветеран до сих пор не получил водительского удостоверения.

"Я спросил его, в чем секрет долголетия, а он лишь улыбнулся, то есть это означает, что я должен много улыбаться. Поздравляю господина Уайта, он замечательный человек, и для нас большая честь, что он такой у нас есть", — заявил шериф.

На 100-летие юбиляра McDonald's приготовил украшения и праздничные поздравления Фото: WDTV На 100-летие юбиляра McDonald's приготовил украшения и праздничные поздравления

Напомним, ранее Фокус писал о 100-летней Ширли Гудман, которая сейчас живет в городе Сарасота (штат Флорида, США). Эта женщина в своем почтенном возрасте может дать фору молодежи, она очень энергичная и веселая. Поддерживать себя в форме ей помогают йога, танцы и шоколад после еды каждый день.

А вот 114-летняя жительница Хьюстона (штат Техас) Элизабет Фрэнсис рассказала, что никогда не употребляет алкогольные напитки, работает и всегда готовит дома. По словам ее родственников, долгожительница часто готовит курицу с бамией и рисом.

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