"Не смогли спуститься со склона": толпа пьяных лыжников заблокировала курорт (видео)

По итогам дня спорта одни лыжники разлеглись на снегу, а другие — кувыркались в сугробах. Были и такие, что не могли встать.

В Австрии лыжники заблокировали спуск со склона после вечеринки. Об этом сообщает eXXpressTV.

На видео можно увидеть, как лыжники пытаются передвигаться. Со склона спуститься привычным способом удалось не многим. Десятки нетрезвых участников вечеринки в итоге заблокировали спуск.

Как сообщил Bild в Telegram, событие состоялось на престижном горнолыжном курорте Ишгль в Австрии. Вечеринку организовали в формате Après-Ski ("После лыж"). По итогам дня спорта лыжники выпили спиртного на закате солнца. Как следствие, они остались на склоне.

Между ними едва можно было проехать. Одни лыжники разлеглись на снегу, а другие — переворачивались в сугробах. Были и такие, что не могли встать. В соцсетях видео пьяных лыжников на элитном курорте в целом собрало более 50 млн просмотров.

Курорт Ишгль в Австрии

Австрийский горнолыжный курорт Ишгль считают одним из лучших. В локации присутствуют две сотни километров роскошных трасс на любой уровень.

Туристы имеют возможность стартовать в Австрии — финишировать в Швейцарии, а потом наоборот. Первый подъемник построили в 1952 году.

Ишгль — настоящая находка для любителей покататься по снежной целине и фанатов фрирайда. На высоте более 2000 метров функционирует зона катания. Даже через несколько дней после последнего снегопада здесь все еще есть нетронутые трассы, к которым можно добраться прямо из зоны катания.

Напомним, 9 января стало известно, что половина европейских горнолыжных курортов лишится снега, ученые рассказали, когда это произойдет. Климатическая система Земли претерпит изменения, которые могут уничтожить почти 50% всех горнолыжных курортов в Европе. Результаты нового исследования предупреждают, если глобальная температура Земли поднимется на 2°C выше доиндустриального уровня, более чем половина европейских горнолыжных курортов испытают острую нехватку снега.