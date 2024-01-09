Половина европейских горнолыжных курортов лишится снега: ученые рассказали, когда это произойдет

Климатическая система Земли претерпевает изменения, которые могут уничтожить около 50% всех горнолыжных курортов в Европе.

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Не секрет, что климат Земли испытает небывалый стресс: планета нагрелась настолько, что ученым уже недостаточно самого красного цвета для обозначения жары — потребуется вводить дополнительную цветовую шкалу. Теперь ученые также предупреждают, что Европа может лишиться половины своих горнолыжных курортов, если планета продолжит нагреваться, пишет IFLScience.

Результаты нового исследования предупреждают, если глобальная температура Земли поднимется на 2°C выше доиндустриального уровня, более половины европейских горнолыжных курортов испытают острую нехватку снега.

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В новом исследовании международная команда ученых из Австрии и Франции использовала современные повторные анализы и климатические прогнозы надежности снежного покрова, а также детальную инвентаризацию европейских горнолыжных курортах. В общей сложности ученые проанализировали более 2000 тысяч объектов и обнаружили, что 53% курортов столкнуться с очень высоким риском небольшого количества снегопадов, если критический порог в 2°C будет преодолен. Но это не самый пессимистичный прогноз: при достижении порога в 4°C выше доиндустриального уровня, недостаток снега испытают 98% курортов.

Сегодня именно в Европе сосредоточен крупнейший мировой рынок зимнего спортивного туризма: около 60% лыжников по всему миру предпочитают европейские склоны. Однако ученые считают, что некоторым из самых популярных направлений региона вскоре попросту нечего будет предложить посетителями зимой. Статистика свидетельствует о том, что 89% курортов в Пиренеях, расположенных на границе Франции и Испании, сталкиваются с высоким риском небольших снегопадов при потеплении планеты на 2°C выше доиндустриального уровня.

Отметим, что "малый снегопад" соответствует количеству снега, выпавшему в худшие 20% сезонов в период между 1961 и 1990 годами. Команда предупреждает, что вероятность возникновения подобных условий составит минимум 50%. Результаты также свидетельствуют, что потепление Земли на 2°C приведет к нехватке снега на 80% курортов вдоль всей французско-швецарской границы, во французских Альпах, предположительно, пострадает треть курортов.й

Чтобы решить проблему нехватки снега и сохранить трассы горнолыжных курортов открытыми, авторы исследования предлагают владельцам увеличить производство искусственного снега. Этот процесс предполагает распыление воды в воздух, чтобы она замерзла, прежде чем упасть на землю.

Предполагается, что покрытие искусственным снегом половины всех горнолыжных зон, сократит процент пострадавших курортов до 27%. При этом в Альпах и Пиренеях эта цифра может составлять всего семь и девять процентов соответственно. Впрочем, если планета достигнет отметки в 4°C, производства такого количества искусственного снега будет недостаточно — 87% курортов все равно останутся очень уязвимыми.

Ранее Фокус писал о том, что для спасения Землю от "закипания", людям нужно перестать дышать.